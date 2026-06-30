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黃帝穎：黃國昌和臺雅若存有對價關係 恐涉收賄罪

周刊稱李麗娟為人頭 黃帝穎質疑凱思為何未反制？

民眾黨主席黃國昌涉指揮凱思公司狗仔案，日前首度遭台北地檢署傳喚到案說明，《鏡週刊》今（30）日則報導，檢方目前偵辦重點，聚焦在凱思國際實際主導者及狗仔指揮鏈，並持續釐清黃國昌是否掌控凱思運作資金、是否指揮狗仔，以及企業老闆是否依其指示將巨款匯入凱思帳戶等疑點。而律師黃帝穎認為，黃國昌若涉嫌收賄，恐面臨最重7年徒刑。黃帝穎今發文提到，報導其中並稱，黃國昌過去曾在立法院質詢臺雅集團相關個案，而質詢結束當天，凱思國際即入帳臺雅集團匯款200萬元。他強調，若該筆款項被認定與黃國昌立法院質詢具有對價關係，恐涉及《貪污治罪條例》中不違背職務收賄罪，最重可處7年以上有期徒刑。黃帝穎表示，臺雅集團為具相當規模的企業，面對週刊連續多期報導200萬元資金流向凱思國際，至今未公開否認該筆款項與黃國昌質詢之間具有對價關係，也未對週刊提告，引發外界質疑。黃帝穎指出，另一方面，凱思國際作為商業公司，面對週刊報導其收受臺雅集團200萬元，並指稱掛名負責人李麗娟疑為人頭、相關對話截圖可佐證凱思與黃國昌狗仔案有關，也未公開否認收受款項或提告週刊。黃帝穎認為，若相關報導不實，商業公司通常會為維護商譽出面澄清或採取法律行動，因此凱思至今未有明確反制，也被視為對黃國昌不利的異常之處。