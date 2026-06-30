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2026年世界盃16強淘汰賽高潮迭起，摩洛哥在120分鐘鏖戰後，透過PK大戰以3：2驚天逆轉淘汰荷蘭。然而這場激鬥除了場內的肉搏戰外，看台上更上演了一幕世界盃罕見的「復仇記」。超過5萬名球迷擠爆蒙特雷體育場，其中就有一大部分是地主墨西哥的球迷，只見他們竟與摩洛哥球迷組成命運共同體，全場高唱12年前的冤屈口號，硬生生將中立球場變成了摩洛哥的魔鬼主場。本場比賽共有51,243名觀眾進場，從開賽起便可聽見地主球迷高喊「No era penal」的口號。這句話源自2014年巴西世界盃16強戰，當時墨西哥在補時階段遭荷蘭獲判一記充滿爭議的12碼罰球，最終以1：2遭逆轉淘汰。「No era penal」此後成為墨西哥球迷最具代表性的口號之一，也象徵對當年判決的不滿。12年後，世界盃來到北美舉行，地主墨西哥球迷將這股情緒帶回球場，與數千名遠征的摩洛哥球迷共同為非洲勁旅加油。每當荷蘭球員持球時，看台便爆出震耳欲聾的噓聲，讓原本應屬中立場地的蒙特雷體育場，彷彿成了摩洛哥主場。比賽前90分鐘戰況膠著，荷蘭直到下半場才由加克波（Cody Gakpo）打破僵局，一度看見晉級曙光。摩洛哥沒有放棄，下半場傷停補時第46分鐘，後衛迪歐普（Issa Diop）在禁區內高高躍起，力壓荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk），頭槌攻破球門，將比分追成1：1，也把比賽拖入延長賽。延長30分鐘雙方依舊無法分出勝負，戰局進入PK大戰。兩隊前四輪各有兩人失手，決勝第五點時，荷蘭中場薩默維爾（Crysencio Summerville）的射門遭摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出。隨後，摩洛哥前鋒賽巴里（Ismael Saibari）冷靜罰進致勝12碼，率隊以PK大戰3：2勝出，成功淘汰荷蘭。值得一提的是，這也是荷蘭自1994年世界盃以來，首次在世界盃賽場敗給非洲球隊，終結過去對非洲球隊5戰全勝的不敗紀錄。賽後，摩洛哥後防核心哈基米（Achraf Hakimi）表示，球隊早已習慣高張力的淘汰賽氛圍。他說：「我們知道該如何應付這種比賽，必須保持高度專注，無論身體還是心理都要足夠強大，才能走到最後。」談到現場一面倒的加油聲浪，哈基米也特別向地主球迷致謝：「今天真的很像是在自己的主場踢球，我要感謝所有墨西哥球迷，以及遠道而來支持我們的摩洛哥球迷，他們給了我們巨大的力量。」