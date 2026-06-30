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▲林智群律師在FB發文，點出郭台銘不找年輕嫩妹的關鍵原因。（圖／翻攝自林智群律師（klaw）FB）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘近日被週刊拍到與一名女球友互動曖昧，引發外界猜測關係不單純。但有不少網友好奇詢問，為什麼郭台銘不找20、30歲的年輕嫩妹陪打高爾夫，而是找僅比自己妻子曾馨瑩小1歲的50歲女性。對此，律師林智群也在今（30）日發文揭關鍵，「每天山珍海味，有時也會想吃菜脯。」林智群律師在今日於FB，對郭台銘密會50歲謝姓女球友一事發表意見，他表示看到很多網友都在問：「為什麼郭台銘不找20、30歲的，要找50歲的？」他先直呼人家開心就好，接著無奈表示就算找年輕的，也會被很多人嘲諷：「阿北那麼老了還找年輕的。」除此之外，他也點出郭台銘比起年輕嫩妹，反而找50歲球友的原因，「每天山珍海味，有時也會想吃菜脯，不行嗎？」林智群律師的比喻，雖然引來不少人認同，但也有人抱持不同意見，「這年紀不會拿有沒有生小孩來煩他⋯」、「年紀差太多真的聊不來，感覺在和孫子聊天」、「每個年紀的女生都有她的魅力，但粉絲迷妹的狀態很難演」、「有時候年齡不是重點，能不能給情緒價值，能取悅男人才是小三法寶，很多小三不一定比老婆漂亮，但是就是能把男人迷得死死的。」事實上，雖然對於與女球友的緋聞郭台銘跟曾馨瑩都尚未做出回應，但台北101董事長賈永婕在昨日發文，疑似為好友曾馨瑩抱不平，「男人真的很奇怪，難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？」有網友見狀留言：「最氣的是外遇對象比元配醜。」賈永婕還回應：「十萬八千里。」似乎間接證實了緋聞的真實性。