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立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委團訪美，但傳出民進黨立委郭昱晴不斷向美方「告洋狀」，直指在野惡意阻擋軍購、出賣美國利益。對此，也有隨團的民眾黨立委洪毓祥今（30）日證實，「我不能說錯」、「她在會場上的確有這樣的表達」，「就我的立場而言，就是要展現團結的個體，而不是一個分裂的群體」。對於郭昱晴在美國出訪逢人就「告洋狀」。洪毓祥表示，郭昱晴在會場的確有這樣表達，但他認為，韓國瑜率領跨黨派立委以公費出國，大家應該展現團結的個體，而不是一個分裂的群體。洪毓祥提到，自己也有向美方官員表達，希望我國對美軍購盡速交貨，既然立法院通過7800億元特別條例，美國總統川普就要盡快核准第二批軍購，他們絕對強烈支持台灣國防，也支持我國國防自主韌性、發展不對稱戰力。洪毓祥提及，他在美國與藍委賴士葆提出共同看法，也就是關於軍購大幅延遲，應盡速交貨，美方也都承認軍火製造不及的嚴重問題，並在敦促軍火商；而自己也向美方表達，現在7800億軍購特別條例已通過，但美國總統川普卻還沒簽第二批發價書。洪毓祥說，此次訪美團會後有與參議院簽訂共同聯合聲明，對台友好的美國會議員會繼續向川普爭取對台軍售，白宮官員也表明，川普有多方面考量因素，應該還是會進行，雖時程有所延遲，但綜觀立屆美國總統看來正常的，軍售金額也是歷屆最高，請大家放心」。