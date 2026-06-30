2026年世界盃足球賽進入32強淘汰賽階段，一戰定生死的賽制讓每場比賽都充滿張力。NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續接受考驗。進入淘汰賽後，蛙貴首戰看好日本與巴西正規90分鐘踢成和局，可惜最終未能命中，也讓粉絲再次失望苦喊「神蛙又翻車了！」來到32強淘汰賽最新一集，蛙貴將目光鎖定奪冠呼聲極高的法國與瑞典之戰，本場比賽蛙貴看好姆巴佩率領法國贏下比賽。
淘汰賽首戰失準 蛙貴這次繼續力挺法國
法國將於台灣時間7月1日清晨5點交手瑞典，本場台灣運彩賽事編號1067，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.11，和局4.65，瑞典勝出6.50。讓分盤部分，法國讓2球賠率2.05，和局（法國剛好贏2球）3.65，瑞典受讓2球1.85；法國讓3球賠率3.40，和局（法國剛好贏3球）3.80，瑞典受讓3球1.35。總進球數方面，3.5球盤開出大球1.85、小球1.60；4.5球盤則為大球2.70、小球1.25。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與瑞典之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終選擇站在法國這一邊，看好姆巴佩能夠帶隊在淘汰賽中擊敗勁旅瑞典，順利挺進16強。
由於淘汰賽沒有退路，每一場比賽都可能成為本屆世界盃的轉捩點。「高盧雄雞」能否把握連勝氣勢延續晉級之路，瑞典又能否以居於劣勢的一方成功攪局，將是本場最大看點。
神蛙能否在淘汰賽重返勝軌？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若選擇球隊勝出，則代表蛙貴看好該隊晉級下一輪。
淘汰賽首戰失手後，蛙貴本集選擇力挺地主法國。究竟神蛙能否擺脫「反指標」封號，在32強重新找回準度，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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法國將於台灣時間7月1日清晨5點交手瑞典，本場台灣運彩賽事編號1067，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.11，和局4.65，瑞典勝出6.50。讓分盤部分，法國讓2球賠率2.05，和局（法國剛好贏2球）3.65，瑞典受讓2球1.85；法國讓3球賠率3.40，和局（法國剛好贏3球）3.80，瑞典受讓3球1.35。總進球數方面，3.5球盤開出大球1.85、小球1.60；4.5球盤則為大球2.70、小球1.25。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與瑞典之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終選擇站在法國這一邊，看好姆巴佩能夠帶隊在淘汰賽中擊敗勁旅瑞典，順利挺進16強。
由於淘汰賽沒有退路，每一場比賽都可能成為本屆世界盃的轉捩點。「高盧雄雞」能否把握連勝氣勢延續晉級之路，瑞典又能否以居於劣勢的一方成功攪局，將是本場最大看點。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若選擇球隊勝出，則代表蛙貴看好該隊晉級下一輪。
淘汰賽首戰失手後，蛙貴本集選擇力挺地主法國。究竟神蛙能否擺脫「反指標」封號，在32強重新找回準度，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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