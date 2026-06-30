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台北市內湖區繼20年前納莉風災之後發生嚴重積淹水，受災戶達332戶，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30日）召開「內湖淹水補助說明記者會」，強調當天即向中央爭取加碼補助，淹水達50公分以上中央發放2萬元補助，造成家電損失者另補助1萬，標準適用全台。沈伯洋今與水利署副署長黃宏莆、立委吳思瑤和陳培瑜及民進黨台北市議員王孝維、何孟樺及議員參選人陳又新、高嘉瑜召開「內湖淹水補助說明記者會」。沈伯洋指出，至現場勘災時發現災損非常嚴重，依水災災害救助種類及標準規定，地方可以發放補助，中央也可以酌增發放救助金，因此根據立委職權25日就和行政院討論爭取加碼補助，淹水達50公分以上中央即發放2萬元補助，造成家電損失者另補助1萬，標準適用全台，也希望地方政府儘速造冊，讓錢可以火速進入災民手中。黃宏莆說，行政院長卓榮泰已於25日聽取相關災情、討論補助措施，並於27日提出加碼方案。而針對都市防洪，由於都市土地珍貴，水利署也透過逕流分擔、出流管制等方式因應，要求各縣市設置滯洪設施、綠建築設施等，讓豪雨期間的雨水能先留在建地範圍內，待雨後再排出。此外，每年汛期前，也會提醒各縣市政府加強溝渠清疏、雜草與樹木修剪等相關工作。何孟樺點出，此次內湖淹水是自納莉颱風以來最嚴重的一次，但自降雨數據來看，東湖國小時雨量87.5毫米沒有災情，內湖高工時雨量88毫米卻發生淹水；大溝溪時雨量達100.5毫米零星積水，碧湖國小時雨量96毫米卻造成金龍路、內湖路三段積水深度超過膝蓋；且文湖路淹水，但幹管監測卻僅八分滿，相關原因都應進一步釐清。何孟樺認為，汛期尚未結束，北市府應儘快檢討防災前置作業，包含佈置沙包、抽水器具，加強幹管與側溝清理，及定期巡檢邊坡如土壤含水量、擋土牆結構及清理山坡截水溝等設施作為短期精進對策。何孟樺也呼籲，北市府財政寬裕，希望加發每戶3萬至5萬慰問金，並針對未投保泡水車險的受災車主提供一定比例慰問，對於遭受重大財損的商家則研議專案低利貸款，協助儘速重建與復原。高嘉瑜指出，蔣萬安25日上午在頒獎典禮，11時才進駐災害應變中心，但卻未能有效針對災情協調與調度。此外，市府當下未派員到現場關心受災民眾，反而是研考會主委殷瑋上政論節目，甚至傳出港湖區立委李彥秀剛從美國返台。災後，市府把原因歸咎於時雨量，但市民想知道到底有沒有人清理水溝、黃泥沙從何而來？災後慰助金為什麼一團亂？更令人遺憾的是，李彥秀竟將肇因歸咎為民眾種菜、種樹。吳思瑤強調，此次淹水的真正肇因究竟是極端天候造成的天災，還是治水失靈、防汛不力等人為因素所致，蔣萬安至今仍未給市民明確答案，無論是北市府或李彥秀，都不應將責任歸咎於天災或民眾，而是要向市民交代真相，不接受推諉卸責，不接受囫圇吞棗、虛應故事的救災。陳培瑜喊話，行政院總預算遭拖延超過300天，導致總預算尚未通過前，相關經費無法依法動支，包含災害準備金、第一預備金及第二預備金等原可用於災害應變的預算也受到影響。汛期期間蔣萬安若仍持續怠惰，難保不會再發生淹水災情，藍白陣營應儘速讓總預算通過，且8月1日新年度預算又將送進立院，同一年審兩年度預算，實在是史上最荒謬。陳又新同樣呼籲，許多居民1樓淹水導致家電、地板及汽機車損壞，造成幾十萬財損，希望立院不分黨派讓預算順利發放。另，也在現場發現排水溝多年沒清已積土、長草，希望水利署嚴格監督地方政府落實清疏。王孝維也提醒，北市府不能因為中央補助就鬆口氣，還是要從簡從速、服務到家的協助市民申請並發放補助。