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因應《能源管理法》修正，未來用電大戶除須提高綠電使用比例外，也將被要求建置具備「自發自用」能力的發電及儲能設備。上洋產業舉辦「高用電企業因應策略與工業微電網效益分析」研討會，邀請三菱重工原廠專家解析政策趨勢與關鍵技術發展，也分享分散式能源系統，為企業提升供電穩定性與強化能源韌性解方。隨著AI資料中心、半導體及精密製造等產業持續擴張，電力穩定供應、能源管理與淨零減碳已成為產業發展的重要課題。台灣地理因素讓水、電等基礎管線設施容易受到天候、地震影響，而天然氣供應相較之下較為穩定，可降低風險。代理三菱重工燃氣發電機的上洋表示，其燃氣發電機的發電效率與長時間穩定運轉能力領先，可作為建構分散式能源系統的重要核心設備。上洋表示，機組除可作為廠區日常供電來源外，更採用雙燃料設計，可依燃料價格波動及碳排管理需求，彈性調整天然氣與氫氣混燒比例，並保留未來升級至純氫發電的可能性。此外，三菱重工燃氣發電機可結合儲能系統及智慧能源管理機制，實現「尖峰自給、離峰調度」的用電策略。尖峰時段可透過自主發電降低購電成本，離峰時段則搭配台電供電，有效因應尖離峰用電變化。