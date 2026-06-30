由台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市長陳其邁今（30）日宣布，此兒童樂園預訂將於8月8日父親節當天盛大開幕。占地達1.5公頃的全新景點，有攀岩場、泡泡彈跳床、戲水空間與感官遊戲等超過30項設施，且高雄市府強調，將「全面免費開放」。

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台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。

▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）
▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）
▲台鐵高雄機廠開發改建，將為全台最大室內兒童樂園。（圖／高雄市都發局提供）
▲台鐵高雄機廠開發改建，將為全台最大室內兒童樂園。（圖／高雄市都發局提供）
佔地1.5公頃  設施高達30個

公園處長林燦銘說明，該兒童樂園室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，規畫多項適合不同年齡層的娛樂與互動區。從幼童、青少年、成人到長者皆可體驗，全區設施項目超過30項，包含鞦韆、溜滑梯，以及全台首創的泡泡彈跳床，並搭配高互動性的戲水空間與感官遊戲，打造真正的全齡共享空間。

市府團隊在場域中也設有美食餐飲區域，目前初步規畫每周將開放5天或6天，每天開放時段預計為上午9點到晚上7點，但最終方案尚待市府公布。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。