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▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）

▲台鐵高雄機廠開發改建，將為全台最大室內兒童樂園。（圖／高雄市都發局提供）

佔地1.5公頃 設施高達30個

由台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市長陳其邁今（30）日宣布，此兒童樂園預訂將於8月8日父親節當天盛大開幕。台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山區交界，隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。公園處長林燦銘說明，該兒童樂園室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，，打造真正的全齡共享空間。市府團隊在場域中也設有美食餐飲區域，目前初步規畫每周將開放5天或6天，每天開放時段預計為上午9點到晚上7點，但最終方案尚待市府公布。