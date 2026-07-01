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世界盃32強賽對戰圖表

▲世界盃32強賽對戰圖表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃7/2比利時VS塞內加爾基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊在小組賽表現如何？

▲比利時在收官戰中及時甦醒，以5：0全面摧毀紐西蘭，最終以1勝2和、積5分的戰績逆襲奪下G組第一。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS塞內加爾戰力焦點分析

比利時VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單

位置 🇧🇪 比利時預計先發（4-2-3-1） 🇸🇳 塞內加爾預計先發（4-3-3） 門將 蒂博·庫爾圖瓦（Thibaut Courtois） 莫里·迪奧（Mory Diaw） 後衛 蒂莫西·卡斯塔涅（Timothy Castagne） 亞瑟·蒂亞特（Arthur Theate） 布蘭登·梅切萊（Brandon Mechele） 馬克西姆·德庫伊佩（Maxim De Cuyper） 伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs） 阿卜杜拉耶·塞克（Abdoulaye Seck） 穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté） 克雷平·迪亞塔（Krépin Diatta） 中場 漢斯·瓦納肯（Hans Vanaken） 尤里·蒂萊曼斯（Youri Tielemans） 萊安德羅·特羅薩德（Leandro Trossard） 凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne） 傑里米·多庫（Jérémy Doku） 蘭利·卡馬拉（Lamine Camara） 伊德里薩·蓋伊（Idrissa Gueye） 哈比布·迪亞拉（Habib Diarra） 前鋒 查爾斯·德凱特拉雷（Charles De Ketelaere） 薩迪奧·馬內（Sadio Mané） 尼古拉斯·傑克遜（Nicolas Jackson） 伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）

▲比利時中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）全場完美掌控比賽節奏。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS塞內加爾之戰亮點與結果預測

預測結果：比利時2：0塞內加爾

▲馬內司職邊鋒，現效力沙特職業足球聯賽球隊艾納斯，同時也是塞內加爾國家足球隊成員，是當今最佳邊鋒之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃比利時V國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 蒂博·庫爾圖瓦 Thibaut Courtois 皇家馬德里 34 門將 12 森尼·拉門斯 Senne Lammens 安特衛普 23 門將 13 麥克·朋德斯 Mike Penders 亨克 20 後衛 2 澤諾·德巴斯特 Zeno Debast 體育CP 22 後衛 3 亞瑟·蒂亞特 Arthur Theate 法蘭克福 26 後衛 4 布蘭登·梅切萊 Brandon Mechele 布魯日 33 後衛 5 馬克西姆·德庫伊佩 Maxim De Cuyper 布魯日 25 後衛 15 托馬斯·默尼耶 Thomas Meunier 里爾 34 後衛 16 科尼·德溫特 Koni De Winter 熱那亞 24 後衛 18 若阿金·塞斯 Joaquin Seys 布魯日 21 後衛 21 蒂莫西·卡斯塔涅 Timothy Castagne 富勒姆 30 後衛 25 內森·恩戈伊 Nathan Ngoy 標準列日 23 中場 6 阿克塞爾·維特塞爾 Axel Witsel 馬德里競技 37 中場 7 凱文·德布勞內 Kevin De Bruyne 曼城 35 中場 8 尤里·蒂萊曼斯 Youri Tielemans 阿斯頓維拉 29 中場 20 漢斯·瓦納肯 Hans Vanaken 布魯日 33 中場 23 尼古拉斯·拉斯金 Nicolas Raskin 流浪者 25 中場 24 阿馬杜·奧納納 Amadou Onana 阿斯頓維拉 24 前鋒 9 羅梅盧·盧卡庫 Romelu Lukaku 拿坡里 33 前鋒 10 萊安德羅·特羅薩德 Leandro Trossard 兵工廠 31 前鋒 11 傑里米·多庫 Jérémy Doku 曼城 24 前鋒 14 多迪·盧克巴基奧 Dodi Lukébakio 塞維利亞 28 前鋒 17 查爾斯·德凱特拉雷 Charles De Ketelaere 亞特蘭大 25 前鋒 19 迪奧戈·莫雷拉 Diego Moreira 史特拉斯堡 21 前鋒 22 亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯 Alexis Saelemaekers 羅馬 26 前鋒 26 馬蒂亞斯·費南德斯-帕爾多 Matias Fernandez-Pardo 根特 21

▲比利時隊在度過小組賽前期的動盪後，末輪狂轟5球宣告強勢回歸。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 蒂博·庫爾圖瓦 Thibaut Courtois 皇家馬德里 34 門將 12 森尼·拉門斯 Senne Lammens 安特衛普 23 門將 13 麥克·朋德斯 Mike Penders 亨克 20 後衛 2 澤諾·德巴斯特 Zeno Debast 體育CP 22 後衛 3 亞瑟·蒂亞特 Arthur Theate 法蘭克福 26 後衛 4 布蘭登·梅切萊 Brandon Mechele 布魯日 33 後衛 5 馬克西姆·德庫伊佩 Maxim De Cuyper 布魯日 25 後衛 15 托馬斯·默尼耶 Thomas Meunier 里爾 34 後衛 16 科尼·德溫特 Koni De Winter 熱那亞 24 後衛 18 若阿金·塞斯 Joaquin Seys 布魯日 21 後衛 21 蒂莫西·卡斯塔涅 Timothy Castagne 富勒姆 30 後衛 25 內森·恩戈伊 Nathan Ngoy 標準列日 23 中場 6 阿克塞爾·維特塞爾 Axel Witsel 馬德里競技 37 中場 7 凱文·德布勞內 Kevin De Bruyne 曼城 35 中場 8 尤里·蒂萊曼斯 Youri Tielemans 阿斯頓維拉 29 中場 20 漢斯·瓦納肯 Hans Vanaken 布魯日 33 中場 23 尼古拉斯·拉斯金 Nicolas Raskin 流浪者 25 中場 24 阿馬杜·奧納納 Amadou Onana 阿斯頓維拉 24 前鋒 9 羅梅盧·盧卡庫 Romelu Lukaku 拿坡里 33 前鋒 10 萊安德羅·特羅薩德 Leandro Trossard 兵工廠 31 前鋒 11 傑里米·多庫 Jérémy Doku 曼城 24 前鋒 14 多迪·盧克巴基奧 Dodi Lukébakio 塞維利亞 28 前鋒 17 查爾斯·德凱特拉雷 Charles De Ketelaere 亞特蘭大 25 前鋒 19 迪奧戈·莫雷拉 Diego Moreira 史特拉斯堡 21 前鋒 22 亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯 Alexis Saelemaekers 羅馬 26 前鋒 26 馬蒂亞斯·費南德斯-帕爾多 Matias Fernandez-Pardo 根特 21

▲帶著非洲盃冠軍光環來到2026年世界盃的塞內加爾，由35歲的傳奇隊長庫里巴利（Kalidou Koulibaly）率領。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃7/2日淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

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播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026年FIFA世界盃正式進入一戰定生死的淘汰賽階段！7月2日歐洲傳統豪權「紅魔鬼」比利時隊，將坐鎮西雅圖體育場，正面對決非洲強權「特蘭加雄獅」塞內加爾隊。比利時經歷了低開高走的小組賽後重拾狀態；而塞內加爾則在末輪完成了非洲球隊的世界盃歷史新頁。這場歐洲頂級天賦與非洲鐵血力量的強強對決，勝者將昂首挺進16強。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場淘汰賽的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。🟡本文重點摘要📍世界盃32強賽對戰圖表📍2026世界盃7/2比利時VS塞內加爾基本資訊📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？📍兩隊在小組賽表現如何？📍比利時VS塞內加爾戰力焦點分析📍比利時VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單📍比利時VS塞內加爾之戰亮點與結果預測📍2026世界盃比利時V國家隊球員名單📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單📍2026世界盃7/2日淘汰賽賽程表📍台灣2026世界盃轉播平台總整理▪️對戰組合：比利時 vs 塞內加爾（2026世界盃32強淘汰賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年7月2日 上午（當地時間7月1日 晚間）▪️比賽地點：美國華盛頓州西雅圖體育場（Seattle Stadium）▪️轉播資訊：Fox Sports（美國）、ITV1/BBC（英國）歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事歷史上從未有過任何交手紀錄。今晚在西雅圖的32強淘汰賽，將是兩國足球歷史上的首次正面對決。比利時（Belgium）在小組賽前兩輪表現掙扎（1：1平埃及、0：0平伊朗），但在收官戰中及時甦醒，以5：0全面摧毀紐西蘭，最終以1勝2和、積5分的戰績逆襲奪下G組第一。塞內加爾（Senegal）塞內加爾在小組賽開局悲慘（接連不敵法國與挪威），但末輪面臨生死戰時爆發，以5：0血洗伊拉克，創下非洲球隊在世界盃單場進5球的歷史紀錄，並成功以最佳小組第三名的身分遞補殺入32強。由魯迪·加西亞（Rudi Garcia）執教的比利時隊在度過小組賽前期的動盪後，末輪狂轟5球宣告強勢回歸。這支擁有頂級歐陸名將的陣容，中場由世界級大腦凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne）與曼聯球星特羅薩德（Leandro Trossard）領銜，進攻線天賦極其奢華。隨着曼城邊鋒多庫（Jérémy Doku）結束請假重返首發，紅魔鬼在進攻三區的推進效率與速度將大幅提升。由帕佩·西奧（Pape Thiaw）臨時接掌帥印的塞內加爾，在9支打進32強的非洲球隊中，背負著極大的大陸榮譽。他們在擊敗伊拉克的比賽中踢出極具侵略性的反擊，腳法極具黑非洲的爆發力與技術。然而，塞內加爾的防線在面對歐洲一線強權（如法國、挪威）時，都暴露了嚴重的防守真空與身後球漏洞，這對即將面對德布勞內調度的特蘭加雄獅而言，是最致命的考。傷兵與禁賽情報比利時： 後防新星德巴斯特（Zeno Debast）受到腿傷困擾，此前雖已恢復部分訓練，但此役首發仍出戰成疑（Doubtful）。其餘主力全員皆可健康出戰。塞內加爾： 遭遇致命重創！主力守門員愛德華·門迪（Édouard Mendy）在對陣挪威的比賽中膝蓋嚴重受傷，目前已離開國家隊營地、緊急飛回沙烏地阿拉伯阿赫利俱樂部接受進一步手術評估，基本宣告缺席本場大戰，由迪奧（Mory Diaw）頂替門將空缺。（比利時憑藉歐路進攻天賦完勝，挺進16強）塞內加爾雖然在對陣伊拉克時展現了恐怖的進攻火力，但主力門將門迪的因傷缺陣，對這支原本防線就不夠穩固的非洲球隊而言是致命的一擊。比利時中場德布勞內、多庫與特羅薩德的傳導體系極度善於撕裂防守真空，塞內加爾極具侵略性的踢法可能會正中紅魔鬼的反擊下懷。預期比利時能全場掌控節奏，在下半場再度派遣「超級替補」盧卡庫登場鎖定勝局，以兩球優勢輕取塞內加爾，終結特蘭加雄獅的黑馬之旅。： 比利時國家隊歷史神射手。33歲的他本賽季在拿坡里備受傷病困擾，他坦言「本不該出現在世界盃」，但他在本屆賽事中完美化身「超級替補（Super-sub）」，在僅有的121分鐘內便奉獻1個進球與1次助攻，上場對陣紐西蘭更是替補登場一棒定江山。： 35歲的比利時靈魂樞紐。在淘汰賽階段，他的長傳調度與手術刀般的直塞球將是撕裂塞內加爾防線的最核心武器。： 34歲的塞內加爾精神領袖，擁有豐富的頂級大賽經驗，他的存在能給予球隊前場極大的心理安定感。： 塞內加爾本屆賽事的核心進攻大腿。他在小組賽階段表現極其活躍，已轟入3個進球，其恐怖的邊路突襲速度，將全力考驗比利時老化防線的攔截能力。