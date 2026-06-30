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▲家樂福舊招牌已經拆除，預計7/1全台換上新招牌。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲統一集團近年推出的信義區新百貨「Dream Plaza」，同樣以「Plaza」作為英文品牌名。（圖／記者鍾怡婷攝）

知名量販品牌家樂福即將在7月1日起改名「萬家福」，超市體系改名「樂家康」，除了中文名稱引發熱議外，英文名稱使用「Prosperity」，讓網友失望喊「竟然不是Wonderful」。事實上，萬家福、樂家康英文名也緊扣統一集團近年命名策略，跟上統一集團腳步更名。官網公布的，其中「Prosperity」為繁榮、富足之意，傳達「繁榮生活聚落」，呼應品牌理念「萬種商品 萬種幸福」，強調在更完整的商品選擇中一次滿足。社區型超市，使用統一企業（Uni-President）的字首「Uni」，Uni結合了獨特 Unique 與統一 Unity 的意涵，加上萬家福的Prosperity，呼應超市體系「為你精選，生活美好」，強調便利多元以及精選安心、貼心美好的品牌理念。新的LOGO以「P」字代表，代表Prosperity Plaza。色彩也從原本量販店的藍、紅配色，結合家樂福超市的橘色，調整為藍、橘雙色設計，象徵品牌整合，同時傳達「繁榮生活聚落」的品牌理念，強化與統一集團的品牌連結，展現集團整合量販與超市事業的新形象。並且統一集團近年推出的信義區新百貨「Dream Plaza」，同樣以「Plaza」作為英文品牌名。從「萬家福（Prosperity Plaza）」到「Dream Plaza」，再到會員系統「OPENPOINT」升級為「uniopen」，加入「UNI」字樣，都顯示品牌命名逐步走向一致化設計。整體來看，統一企業近年在品牌策略上，正建立一套結構化英文命名規則，透過固定詞彙如「Uni」、「Plaza」、「Prosperity」串連不同事業體，不僅強化品牌識別，也進一步塑造更一致的國際化語感與集團形象。