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玻璃纖維布廠富喬今（30）日盤中急拉至漲停，市場盛傳，富喬宣布調漲部分產品價格，根據6月26日發出的價格調整通知，因玻璃纖維原紗、能源、運輸及製造相關成本持續攀升，將自7月1日起調高E-glass與FLD2玻璃纖維布全系列產品報價，其中E-glass漲幅達30%，FLD2則調升15%，新訂單將適用新價格。原料、能源與運費齊漲富喬表示，近期玻璃纖維原紗成本居高不下，加上能源價格上升、運輸費用波動及製造端成本增加，使玻纖布生產成本明顯墊高。公司雖持續透過製程優化及內部成本管控降低衝擊，但仍難完全吸收持續增加的壓力。為維持產品品質、供貨穩定及長期營運，經審慎評估後，決定針對部分玻璃纖維布產品進行價格調整。E-glass、FLD2調漲這波調價涵蓋E-glass及FLD2玻璃纖維布全系列產品。其中，E-glass產品調漲30%，FLD2產品則上調15%。新價格將自2026年7月1日起生效，之後確認的新訂單將依新報價執行。