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鴻海創辦人郭台銘近日遭《壹蘋新聞網》報導與一名謝姓女球友互動密切，再度掀起外界對其感情生活的關注。事實上，除了現任妻子曾馨瑩外，郭台銘過去曾與香港影后劉嘉玲傳出一段轟動台港演藝圈與商界的「郭劉戀」，兩人在短短數月內多次公開同框、牽手現身，甚至搭乘私人專機出遊，一度被外界認為好事將近，不過這段緋聞最終無疾而終。郭台銘與劉嘉玲的緋聞始於2006年底，當時兩人先是在上海夜店聚會，隨後又手牽手出席由王菲發起的「嫣然天使基金會」慈善晚宴，引發媒體高度關注。隔年1月，兩人再度結伴出席連勝文婚宴，互動自然又親密；2月則傳出一同前往宜蘭採果，還搭乘郭台銘私人專機飛往海南島旅遊，幾乎每次公開現身都成為媒體焦點。同年3月，郭台銘更曾坦言自己對劉嘉玲是「認真的」，並表示對方確實是自己考慮交往的對象之一，也讓外界更加相信兩人關係並非空穴來風。不過，這段備受矚目的緋聞最終沒有修成正果。據傳，劉嘉玲後來以一句「我配不上你」，婉轉拒絕郭台銘的追求，不僅保留彼此顏面，也替這段曖昧畫下句點。另一方面，當時劉嘉玲與梁朝偉其實已交往多年，雖然一度傳出感情生變，但兩人最終仍攜手走過風波，並於2008年在不丹舉行婚禮，正式步入婚姻。緋聞落幕後，郭台銘也在2007年因鴻海尾牙彩排認識舞蹈老師曾馨瑩，兩人於2008年結婚，婚後育有三名子女，兩人的人生之後各自安好。