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《美麗島電子報》昨（29）日公布6月國政民調，政治評論員張益贍分析此次民調的五大重點，指出數據中呈現的「鄭麗文現象」、「民眾黨泡沫化」等現象。張益贍在臉書發文解析《美麗島電子報》最新國政民調，觀察五大重點，首先是「政黨支持度」的部分，40.8%對民進黨有好感（其中10.4%很有好感、30.4%有些好感）而比上月減少0.3個百分點；29.9%對國民黨有好感（其中3.4%很有好感、26.5%有些好感）比上月減少1.5個百分點；23.7%對民眾黨有好感（其中2.7%很有好感、21.0%有些好感）而比上月減少1.7個百分點。張益贍提到，第二點是「泛綠35.6%＞泛藍白28.6%」，民調指出，對照上月調查本月自認泛藍立場民眾減少0.8個百分點達21.6%（其中的國民黨支持者減少1.2個百分點達17.9%），而自認泛綠立場民眾則減少2.1個百分點達35.6%（其中民進黨支持者減少2.8個百分點達30.4%），至於民眾黨支持者微減0.1個百分點達7.0%，自認政治立場中立與未明確表態的民眾合計增加2.9個百分點達35.7%。張益贍指出，第三點是「政黨仇恨值」的部分，負向評價超過50%的政黨包含國民黨、民眾黨、共產黨，民調顯示，45.6%對民進黨反感（其中24.3%很反感、21.3%有些反感）比上月增加2.5個百分點；51.1%對國民黨反感（其中21.7%很反感、29.4%有些反感）則比上月增加3.4個百分點；55.8%表示對民眾黨反感（其中29.8%很反感、26.0%有些反感）則比上月增加4.5個百分點；70.1%對共產黨反感（其中45.8%很反感、24.3%有些反感）則比上月增加1.7個百分點。張益贍續指，第四點是「鄭麗文現象」，鄭麗文不信任度56%，高於國民黨51.1%和民眾黨55.8%。美麗島電子報指出，鄭麗文6月1日赴美訪問在16日返台後，有26.7%信任鄭麗文（其中3.6%很信任、23.1%還算信任）而比上月增加2.9個百分點，56.0%不信任（其中35.8%很不信任、20.2%有點不信任）比上月增加4.3個百分點。美麗島電子報觀察，民眾對鄭麗文的負評達到今年1月以來新高，未明確回答者有17.3%；張益贍最後表示，談及「民眾黨泡沫化」的問題，支持度僅有7%，正向評價下滑，負向評價持續上升高達55.8%。