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▲每年大稻埕煙火吸引民眾共襄盛舉，圖為去年開幕場。（圖／記者陳人豪攝）

開幕與閉幕日煙火施放20分鐘 平日也有8分鐘

▲蜘蛛人9米巨型氣偶，也將於大稻埕碼頭亮相，圖為示意圖。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市府宣告，「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場！臺北市政府觀光傳播局今（30）日表示，今年活動攜手索尼影業，與國際超人氣巨星「蜘蛛人」合作，將在開幕與閉幕帶來2場總長20分鐘的「煙火×無人機」燈光秀，另外也有8分鐘平日煙火秀及在永樂廣場舉辦的音樂會，都很值得一看。觀傳局長余祥表示，大稻埕夏日節是臺北最具指標性的夏日活動，今年活動再升級，首度推出「國際IP×煙火×無人機」展演，將在7月25日開幕及8月15日壓軸場晚間8時登場，由無人機展演搭配煙火秀，為觀眾帶來總長20分鐘的夜空饗宴，屆時蜘蛛人將搭配原版電影配樂穿梭，與臺北城市意象共同點亮夜空。余祥補充提到，8月5日晚間8時登場的平日主題煙火也非常精彩，施放時長由往年的6分鐘大幅加碼至8分鐘，以「創意、工藝、浪漫」三大主軸，結合造型煙火、交叉扇形煙火、工藝級八重芯煙火，展現「一發煙火、層層綻放」的藝術效果，以及長滯空垂柳煙火，為民眾帶來耳目一新的煙火觀賞體驗。另外，每場煙火秀都有搭配音樂表演，今年邀請溫蒂漫步、甜約翰Sweet John等多組金曲級與超人氣音樂人接力登臺，8月1日下午則在永樂廣場推出在地音樂盛宴及IP活動，為大稻埕舊城區注入潮流活力。觀傳局也預告，夏日節的活動現場及迪化街區將設置多處裝置亮點，包括9米巨型蜘蛛人氣偶、全長180公尺主題水岸光廊等，更打造結合大稻埕復古建築與在地元素的「復古顛倒屋」互動裝置。