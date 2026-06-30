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美國股市週一（29）日全數走高，其中費半指數上漲逾3%，再加上台指期夜盤上漲805點，帶動台北股市今（30）日開盤上漲165.9點、來到45165.8點，盤中最高衝至46637.86點，上漲1637.96點，創下史上第3大漲點，終場上漲1126.01點或2.5%，收在46125.91點，成交量為1.2兆元。此外，台北股市今日收月、季、半年線，本月累計上漲1392.97點或3.11%；本季累計上漲14402.92點或45.4%；上半年累計上漲17162.31點或59.25%，創下史上最大單季和上半年漲點。中小型股止跌回神，櫃買指數開盤上漲1.63點、來到414.56點，盤中最高來到427.96點，終場上漲14.04點或3.4%，收在426.97點，成交量為1926.57億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、聯電、華邦電、力積電；個股成交值排行榜前五名為：國巨*、台積電、聯發科、南亞科、聯電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲70元，來到2440元，盤中最高來到2475元，終場上漲40元或1.69%，收在2410元，挹注大盤指數就有321點；聯發科開盤上漲235元，來到4145元，盤中最高來到4300元ˋ漲停價，終場上漲335元或8.57%，收在4245元；台達電開盤上漲105元，來到2010元，盤中最高來到2030元，終場上漲45元或2.36%，收在1950元。千金股也有表現，隨著欣興、竹陞科技、雙鴻和環球晶股價登上1000元大關，台股增至53千金。萬潤、愛普*收在998元，兆聯實業收在977元，成為準千金股。今日盤面以光電面板、半導體及玻璃陶瓷類股表現最為強勢。面板族群交投極度熱絡，成交量霸佔排行榜；玻璃類股受惠於特定買盤進駐，指標股強攻漲停；此外，被動元件與部分中小型電子股亦展現強勁爆發力。今日盤面焦點在於行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算上限2100億元，分五年五個月執行，上週於立法院會被暫緩列案，如今國民黨團甚至將提高預算到六年2400億元，預計本週五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委，激勵無人機概念股一同衝高，雷虎、中光電、融程電、亞航、世紀*、晟田等等都攻漲停，漢翔上漲逾8%。此外，台積電即將在7月舉辦法說會，資金先行卡位相關設備股，揚博、蔚華科、敘豐、科嶠、長廣、雷科、昇陽半導體、東捷攻上漲停板，志聖、盟立上漲逾8%。被動元件族群也掀起漲停潮，其中指標股國巨*收在漲停價1140元，帶動相關族群掀起漲停潮，臺慶科、大毅、鈺鎧、聚鼎、九豪、立隆電、華新科、禾伸堂、蜜望實、信昌電、華容、越峰、千如、凱美、金山電、雷科、光頡攻上漲停板。記憶體族群則是漲跌互見，市場憂心韓國擴大記憶體投資恐怕會加劇未來供給壓力，因此相關個股今日走勢分歧，華邦電上漲逾2%，力積電上漲逾1%，但旺宏下跌逾1%，南亞科下跌0.1%。