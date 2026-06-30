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距2026大選僅剩半年，據報導，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆雖選情領先，但因形象平板，較難引起選民熱情，引發黨內憂心；前總統蔡英文也為此3度南下同台，基層更傳出浮現「換賴焦慮」。資深媒體人陳敏鳳今（30）日於《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時示警，如果綠營在高雄只贏10%，就是打成五五波，陳敏鳳直言，「大選就很危險了」。主持人康仁俊提及，昨日看到有節目談到賴瑞隆，認為賴瑞隆陣營有在擔心，不是沒有反應，但怎麼找到切入點是個問題。陳敏鳳說到，賴瑞隆自己有團隊跟很強的派系，現任高雄市長陳其邁已盡好本分，包含做好高雄政績，以及站台、拉票，但如果要介入賴瑞隆團隊出主意等，陳敏鳳直言，「互信基礎比較弱」，因此賴的團隊要「Open」；目前看起來，其危機處理的方式可能還很封閉。康仁俊詢問，民進黨在高雄是否有危機？陳敏鳳說，「當然有危機！」康仁俊追問，如果有危機，代表賴瑞隆本身連陳其邁的盤都往下拉、原來的盤可能都不夠穩固才會變成這樣。陳敏鳳分析，雙方在民調上的差距約10%，賴瑞隆還是贏，有民調指柯志恩贏，她是不信；但如果綠營在高雄只贏10%左右，這就是危機，因為打成五五波了，「那你大選就很危險了」。陳敏鳳說到，賴瑞隆的問題在於「太路人甲了」，沒什麼亮點，並指賴瑞隆個性太平穩、沒有激情，但選舉的人要有點激情，而柯志恩會拒絕國民黨主席鄭麗文等。陳敏鳳舉例，民進黨新北市長參選人蘇巧慧較有親民的能力，所以建議賴瑞隆練習微笑，去多拜訪、多微笑即可。