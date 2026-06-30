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台北市長蔣萬安被爆誤發淹水慰問金1萬元，連4樓住戶都領到，沒想到如今爆出，區公所向該住戶討回款項一事，對此，蔣萬安今（30）解釋此事，視察過程，民眾表達是受災戶，所以本來就從寬1萬元慰問金，而區公所本來就有造冊，也有請領受人簽名跟核對，就會依相關規定程序進行。台北市長蔣萬安今出席台北捷運多元支付全面啟用記者會，針對誤發淹水慰問金，綠委吳思瑤建議用市長特別費給民眾，蔣萬安說區公所已清楚對外說明，區公所會依照相關程序跟規定來辦理。媒體追問所以「特別費不考慮（發放）嗎？」蔣萬安表示，區公所也有說明，所以造冊領受人簽名、核對名單，就會依照相關結果既定程序跟規定辦理。媒體詢問到底當天為何會誤發，蔣萬安說，最主要在視察過程，民眾表達受災戶，本來就從寬1萬元慰問金，區公所本來就有造冊，他們也請領受人簽名跟核對，就會依照相關規定程序進行。