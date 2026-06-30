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24小時慘賠1.3億元 神秘玩家成世界盃最大苦主

世界盃連環爆冷 熱門球隊成投注陷阱

專家示警：重押熱門未必穩賺 近七成玩家最終虧損

2026年世界盃足球賽如火如荼進行中，場上接連爆出冷門，也讓場外投注市場掀起震撼。知名預測市場平台Polymarket近日上演一場「億元級翻車事故」，一名暱稱「FlickRaw」的神秘玩家，在不到24小時內連續重押兩場奪冠熱門球隊獲勝，卻因兩場比賽最終皆以平局收場，短短一天便慘賠420萬美元（約新台幣1.3億元），成為本屆世界盃開賽以來最大輸家之一。綜合外媒報導，這場連環慘劇始於15日荷蘭對日本的小組賽。FlickRaw豪擲270萬美元押注荷蘭贏球，若順利命中，最高可望獲利約313萬美元，總回報達583萬美元。比賽過程中，荷蘭隊兩度取得領先，看似勝券在握，不料日本隊在第88分鐘攻進追平進球，終場雙方2比2握手言和。由於投注條件為荷蘭必須獲勝，FlickRaw投入的270萬美元瞬間全數歸零。但FlickRaw並未因此收手。他隔天又投入了150萬美元，押注比利時能在小組賽擊敗埃及，希望藉此扳回前一天的損失，預計可獲利約90萬美元。沒想到，比利時開賽第19分鐘便遭埃及率先破門，雖然下半場成功追平比分，但最終仍以1比1收場，FlickRaw再次血本無歸。短短不到24小時內，累計損失高達420萬美元。更驚人的是，同場賽事還有另一名用戶「leeeroyjenkins」豪砸860萬美元（約新台幣2.7億元）押注比利時取勝，最終同樣因平局而全數虧損，成為當天另一位重傷的大戶。除了荷蘭與比利時之外，世界盃開賽初期接連爆冷，也讓其他投注人損失慘重。在西班牙對維德角的比賽中，一名玩家押注西班牙能夠擊敗首次參賽的維德角，沒想到雙方最終0比0互交白卷，導致近100萬美元投注金付諸流水。與傳統體育博彩不同，Polymarket屬於預測市場（Prediction Market），平台會公開所有交易者的持倉部位、下注金額及損益情況，因此每當有大戶重押或鉅額虧損時，都能即時被全球網友看見，也讓此次世界盃爆冷連環翻車事件迅速在社群平台發酵，引發熱烈討論。專家指出，在預測市場中，由於熱門球隊勝率普遍被高度看好，投資人往往必須投入龐大本金，才能換取相對有限的報酬。一旦賽事爆冷、甚至僅以平局收場，就可能瞬間損失全部本金，風險遠高於一般人想像。相關研究也顯示，自2022年以來，約69%的預測市場參與者最終處於虧損狀態，其中又以重押熱門標的的大額交易者損失最為慘重。隨著世界盃賽事持續進行，Polymarket上的交易金額已累積達數十億美元，市場波動也愈發劇烈。分析指出，本屆世界盃接連出現的爆冷結果，再度印證足球場上「球是圓的」這句名言，也提醒投資人，即使面對看似勝券在握的熱門球隊，在預測市場中仍沒有穩賺不賠的保證，高額押注往往伴隨更高的風險。