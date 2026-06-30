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外交部公文疑似洩漏 邦交評估、電子公文內容相似

外交部：已立即調查並強化電子公文系統的資安

監察院昨（29）日發布＜外交部文件遭暗網兜售等情案＞調查報告，指出共有13件內容與外交部公文雷同的文件遭不法人士於暗網揭露並公開兜售。對此，外交部發言人蕭光偉今回應指出，外交部在事發當下已針對暗網兜售文件立即調查，依規定通報政風機構處理，並強化電子公文系統資安防護。蕭光偉強調，外交部已全面檢討公文收發與使用管理機制，後續將持續強化資安防護與監控，防範新型態駭客攻擊。針對監院報告指出，暗網上洩漏內容涉及邦交國關係評估、駐美代表處電報、外交部電子公文，以及財團法人致外交部部長之機密信函等。蕭光偉今在外交部例行記者會上表示，外交部高度重視資安保密及公文收發流程，對於監察院調查結果與建議虛心接受，並將持續精進。蕭光偉提到，事發當下，外交部已針對暗網兜售的相關文件內容立即進行調查、釐清狀況，並依《政風機構維護公務機密作業要點》規定通報政風機構處理，同時強化電子公文系統資安防護。蕭光偉強調，外交部除與相關部門密切協調聯繫，也已全面檢討並強化公文收發與使用管理機制，執行相關應處及改善措施，以落實防堵駭侵行為，後續也將持續精進各式資安防護與監控作業，防範新型態駭客攻擊手法。