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▲郭台銘（左）傳出和一位50歲謝姓女球友交往，關係已經維持11個月，讓他和老婆曾馨瑩（右）18年的婚姻狀況備受外界關注。（圖／翻攝自曾馨瑩IG＠hsin_ying_tseng）

▲曾馨瑩（右）是郭董18年來事業、生活上最強後盾，她曾經表示，常提醒自己不要因為是郭太太就覺得自己多了不起，「我只是嫁給一個有名的人而已。」（圖／記者葉政勳攝）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）昨（29）日被爆出和一名年約50歲謝姓女球友過從甚密，關係已經維持11個月，讓他和老婆曾馨瑩18年的婚姻現況備受外界關注。淨資產約為153億美元（約4900億元新台幣）的郭台銘，當年和曾馨瑩訂婚前即簽好婚前協議，其中一項內容為夫妻倆各自擁有自己的財產，彼此沒有權利過問或動用，曾馨瑩也放棄離婚後向郭董要錢的權利。郭台銘2008年7月在君悅飯店舉辦訂婚宴時向外界宣布，本身9成財產未來將捐做公益使用，且得到準新娘曾馨瑩同意，並完成文件簽署，另外，同年9月，兩人完婚後再向台北地方法院聲請登記改採用夫妻分別財產制，意指郭台銘夫婦各保有自己的財產所有權，凡是郭台銘名下的財產，曾馨瑩無權為任何處分，反之，曾馨瑩所有工作上的收入，郭台銘也沒資格干涉。曾馨瑩和郭台銘的婚前協議內容其中一句寫道「如果離婚，郭名下股權不分割，不影響到鴻海估值和未來經營發展」，代表假如兩人離婚，曾馨瑩無法拿到郭台銘的鉅額財產，女方也放棄民法所賦予的剩餘財產分配請求權，離婚後不能跟郭台銘要他的婚後財產。郭台銘再婚後對外說過，自己沒有什麼時間花錢也不愛購物，迎娶曾馨瑩前夕就簽好婚前協議書，「身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業」，坦言對錢真的沒有那麼在意，而二婚前，郭台銘曾經說在曾馨瑩身上聞不到錢的味道，曾馨瑩的律師也說，簽訂婚前協議更可以證明曾馨瑩並非為了錢才嫁給郭台銘。