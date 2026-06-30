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行政院（18）日提出預算規模2100億的無人載具採購特別條例草案，但遭藍白以人數優勢暫緩列案；台中市長盧秀燕（29日）喊話支持2400億版本，並呼籲黨團自主，國民黨團隔日則正式提出黨版，引發關注。對此，資深媒體人陳敏鳳在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，國民黨中央之後就越來越沒有權力，將由國會及諸侯的力量來主導整個黨。主持人康仁俊提及，盧秀燕丟出一個議題，就是希望在無人機條例上，黨團可以自主。陳敏鳳則說，這是針對性，就是要國民黨主席鄭麗文閉嘴，這件事之後就有趣了，黨中央就越來越沒有權力，將由國會及諸侯的力量來主導整個國民黨。康仁俊說到，如果要求黨團自主，韓國瑜也解套，因為他可以稱自己是院長，不參與黨團運作，他之前也這麼做過。陳敏鳳表示，但是韓國瑜去過美國、見過美國眾議院議長強生，上次軍購案他也有奔走、私底下運作，前兩年任那些人胡鬧，但在軍購案就有介入。康仁俊提問，國民黨這一次很奇怪，以前只會把政院的金額往下砍，現在卻是加碼，他們的戰術變了？陳敏鳳表示，他們就是要「補過」，因為之前他們把無人機部分封殺而飽受罵名，問題是不能用特別條例，因為之前被他們封殺過，所以才硬要編列在年度預算內，如此才不會自打臉。