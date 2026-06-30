我是廣告 請繼續往下閱讀

男星吳政澔在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演的「劉俊生」先前墜海失蹤，被救起後卻因臉部嚴重毀容，不敢與王晴飾演的摯愛「有美」相認。當他得知有美不僅失明，兩人的孩子也不幸流產後，更心疼到決定隱瞞身分，以假冒醫師的方式默默守護對方，虐心情節讓觀眾直呼「太揪心」。為了詮釋毀容狀態，吳政澔每天都得花上一個半小時進行特殊化妝，他笑說：「每次化妝我都直接躺著睡，呈現大體模式給老師畫。」長時間貼合特效妝，不只考驗耐力，也讓角色更加真實。他透露，劇中即將迎來觀眾期待已久的「相認戲」，但他笑稱：「其實比較像是被認的戲，俊生就是小孬孬，一直被女神有美照顧，在心理上很像依偎在她身邊。」除此之外，劇中還有一場驚險戲碼，有美差點遭車撞上，由於角色設定是失明狀態，王晴必須全程背對來車，只能完全信任吳政澔將她拉開。吳政澔苦笑表示：「因為太緊張了，我真的抓太大力，她手都被我抓到瘀青。」王晴則笑回：「拍的時候其實完全不知道車子距離多近，只能把自己交給政澔，那種真實的不安感反而很幫助入戲。」王晴也分享，這段劇情是她近期演出情緒最複雜的一場戲，「有美失明之後，整個人其實很脆弱，偏偏她最愛的人就在身邊卻認不出來，那種熟悉感跟陌生感交錯，非常痛苦。」她坦言，正式拍攝前兩人花了很多時間討論角色狀態與走位，只希望能把觀眾一起拉進角色的情緒裡。