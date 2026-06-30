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新北捷運三鶯線今（30）日正式通車並舉辦通車典禮，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也特別出席，提及自從自己上任以來持續爭取中央補助捷運三鶯線工程，2017年成功將三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，並爭取到中央185.4億元的補助經費；協助三鶯線周圍的鶯桃路段兩旁電纜地下化，改善周遭環境並提升民眾生活品質。這幾年來緊盯工程進度，如今三鶯線正式通車，是新北的大喜事，心中感到無比激動，也感謝歷任總統、行政院長及新北市府團隊，中央地方協力完成這項重大建設，未來將繼續努力，完善三鶯地區的交通建設與生活機能，提升在地市民的生活環境。蘇巧慧表示，自從上任立委10年以來，一直和立委吳琪銘努力為三鶯線爭取中央資源，並時刻緊盯工程進度，讓這項大型建設順利完工。提及過去三鶯線周圍的鶯桃段兩旁電線桿林立，不只影響市容，也影響行人安全，為此多次前往會勘，最後成功將捷運周邊的電桿下地，改善當地的生活與交通品質。強調三鶯線通車不只大幅改善鶯歌、三峽在地的交通，未來更能串連新北和桃園兩個城市，在她積極向中央爭取下，行政院也於2025年8月正式核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫，總經費160.57億元，中央補助達91.24億元。蘇巧慧說，非常感謝歷任總統、行政院長以及新北市府團隊的共同努力，讓三鶯線在今天正式通車，今後不僅能提升市民的交通便利性，更能為三鶯地區帶動在地文化與觀光發展。目前新北的交通建設仍有很多地方需要推動，未來她繼續努力，和在地議員齊力推進各項重大交通建設，包括經汐止東湖線、環狀線南北環段、萬大中和線、土城樹林線等已經動工的工程外，也將持續緊盯行政院已核定的「捷運三鶯線延伸桃園八德」進度，並持續爭取中和光復線、五泰輕軌、泰板輕軌、林口輕軌、八里輕軌，及淡海輕軌二期等建設，期盼中央地方攜手合作，加速建構更完善的新北交通路網。