我是廣告 請繼續往下閱讀

大里富足教會驚傳重大宗教詐財與心靈控制醜聞！多位受害會友今（30）日在時代力量台中黨部執行長鄒明諺陪同下出面控訴，已離職的陳姓牧師一家三口，涉嫌利用信仰進行財產詐騙、心靈控制及性騷擾，受害金額恐高達3,000萬元。目前已有會友正式提告背信與性騷擾，並促請台中市政府介入全面查帳、協助退款。兩位從小隨父母在大里富足教會長大的大學生會友A及B現身說法，控訴陳姓牧師一家長期進行心靈控制。他們透露，只要不遵守教會規定，就會被陳姓牧師貼上「教會累贅」的標籤，牧師甚至挑撥離間，要求父母「與其把家裡資源給孩子，不如捐給教會」。A會友痛訴，自己的家庭在教會中長期被當作「反面教材」消費，但陳姓牧師仍不斷要求他們奉獻；B會友則表示，過去一直被灌輸「教會的話最重要」及「與朋友保持距離」等觀念，導致她誤以為父母的話不重要，甚至連自己的壓歲錢都全數捐出。兩人指出，陳姓牧師平時極力營造清廉節儉的假象，常自稱月薪僅5萬多元、一杯飲料都捨不得喝，身上穿的是別人送的舊衣、開的是會友汰換的舊車，一雙皮鞋一穿就是十幾年，甚至還以「浪費錢」為由禁止會友養寵物，要求將錢省下來奉獻。直到後來驚覺陳姓牧師一家年收入竟高達500萬元，才大夢初醒，懷疑自己落入詐騙陷阱。另一位J姓會員則透露，加入大里富足教會後，強制被要求加入「小組」，並接受「必須絕對順服」的洗腦教育。小組領袖會透過各種名目不斷要求受害者奉獻，初步估計整體受害金額恐高達3,000萬元。針對相關指控，台中市基督教富足基金會發表聲明表示，對於外界的批評與質疑，董事會予以尊重，並對此次事件深感遺憾與痛心。董事會強調「沒有偏袒任何一方」，未來將持續透過司法程序與制度改革來釐清事實、追究責任；同時，對於外界不實的言論，基金會也將依法追究法律責任。對此，台中市民政局強調，「宗教自由不容成為不法行為之擋箭牌」，市府將本於依法行政、保障市民權益的原則，積極為受害會友提供法律扶助。民政局澄清，外界指稱該團體以「市府監督要點不能退款」作為推託理由純屬誤導。市府的監督要點旨在維護宗教財團法人的財務健全與運作透明，並無「不得退款」之規定，呼籲相關團體切勿斷章取義。民政局說明，該基金會屬宗教性財團法人，依「財團法人法」第75條規定，不適用該法部分條文，但市府將持續依「民法」第32條等規定嚴格監督該法人運作。由於該團體遭控訴的行為多涉刑事犯罪或民事糾紛，當事人可循司法途徑尋求救濟或向檢調機關提出告發，倘若查獲違法情事，市府也將依法採取必要處置。