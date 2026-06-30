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憶前年災情「氣到發抖」 ！游淑慧痛批：救災機具未提前部署

直言「光環不能一白遮三醜」 游淑慧：幹不好就換掉

國民黨台北市議員游淑慧今（30）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪。游淑慧回憶內湖淹水一事，她不滿市府團隊鬆懈，並要求台北工務局應該要預備抽水車及各項救災機具進駐，監督市政是民意代表職責，並非是罵市長蔣萬安，而是市府團隊應該要上緊發條，今年不僅是面對選戰，而是選民對市政成績打分數、總體檢。對於內湖淹水災情，引起民怨，游淑慧直言，2022年時康樂隧道土崩，土石流沖進家戶，她回憶當時還有民眾傳影片向她陳情求救，影片中客廳在水上漂浮，嬰兒只能放在沙發上，所以內湖已經有淹水潛勢區域。她這次感到不滿是因已有跟台北工務局提醒，工務局應該派遣抽水車，工班到場Standby，有災情才能提前準備進場。游淑慧更點出有次半夜社子大淹水，抽水車本來要進場救災，卻路上被淹到拋錨，連救災機具都無法到位，淹水是不可抗力，但看的是退水速度，災後處理的效率，救災到位如何解決問題，市政團隊要如何解決人民的痛苦。回憶內湖淹水這件事，游淑慧表示，自己氣到發抖，但首要，她很理性在說明問題，且她管轄區域內湖遭受波及，支持自己的選民都知道，她罵的並非蔣萬安，而是監督市政面對問題，市府應要上緊發條。游淑慧直言，她跟行政首長耳提面命好幾次，不要認為蔣萬安民調高、光環夠，就能一白遮三醜，也要上緊發條，不只是蔣萬安要做，市政團隊也要上緊發條，緊繃面對市政；她直言，每4年不僅是打選戰，是市政成績總體檢，選民在幫市政打分數，幹不好的局長要換掉，幹不好的市長也要換掉，她面對藍營支持者至今，沒有受到壓力。