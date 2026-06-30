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▲許安植回歸《粽邪4：坤蒂拉娜》，這次因為內心深藏的祕密，逐漸陷入失控邊緣。（圖／華影提供）

▲陳博正扮演的法師，在《粽邪4：坤蒂拉娜》要對上最兇惡的女鬼。（圖／華影提供）

《粽邪》系列歷經3年即將推出最新續集《粽邪4：坤蒂拉娜》，除了跨海到印尼拍攝，還再找回續集中演邪靈附身入圍金馬獎的「最狂阿姨」陳雪甄回歸，這次她更將撞頭、自殘，有更嚇人的演出，她的心情很忐忑，因為拍這系列變成有點敏感體質，加上這次有系列中最兇厲鬼登場，特別拜託劇組別觸犯禁忌。而片子也敲定農曆7月中元節、8月27日（週四）全台上映。《粽邪4：坤蒂拉娜》由監製鄒介中、導演廖士涵再度攜手合作，陳雪甄當初拍完第2集、入圍金馬獎最佳女配角後，事業運也大爆發，去年以《人生海海》成為金馬獎最佳女配角得主，《粽邪4》算是她獲獎後的風光回歸，這一次她扮演的阿姨比之前遭遇更離奇，還要演出撞頭、自殘等失控的場面，她表示角色會有突破，觀眾可以期待。至於片名中的坤蒂拉娜，是亞洲知名禁忌厲鬼，傳說中，她死於難產、怨氣不散，專門附身在心懷怨恨與執念的人身上，並持續尋找自己失去的小孩。《粽邪4》前導預告只見陳雪甄疑似遭邪靈附身，低語呢喃：「你還記得媽媽嗎？」詭異氣氛讓人起雞皮疙瘩。扮演法師女弟子的許安植，為了替阿姨陳雪甄驅魔送肉粽，卻也因內心深藏的祕密，逐漸陷入失控邊緣。陳博正扮演的阿西師在進行宮廟法事、收驚驅邪也提出警告：「心要是亂了，無形魍魎找到細縫鑽進來。」點出本集最核心的要素，當人心出現裂縫，邪靈便會有機可乘。究竟他們面對亞洲禁忌厲鬼坤蒂拉娜，將遭遇什麼樣的考驗？又是否能成功收妖驅魔？答案將於今年中元節揭曉。許安植透露：「收到劇本就非常興奮，再次和熟悉的演員們合作很有安全感，我扮演的佳敏，驅魔能力與心理狀態都有明顯成長，相信會帶給觀眾不一樣的感受。」而導演廖士涵坦言在做《粽邪3》田調時，無意間得知坤蒂拉娜的傳說，當下便覺得非常適合納入《粽邪》宇宙，認為坤蒂拉娜是《粽邪》系列至今遭遇過最兇狠、最難以對付的邪靈之一。《粽邪4》其餘要角還包括陳博正、劉國劭、胡語恆等，票房備受矚目。