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▲中信房屋統計六月交易量顯示，全台大盤雖月減 3.8% ，但台北、新北與台南在限貸陰霾下仍逆勢微幅開紅 ，印證了 2026房市目前處於「量縮、信心漲」的結構大洗牌階段。（圖／中信房屋提供）

台股衝上4萬6高點！住商機構、中信房屋今（30）日公布內部交易數據，顯示六月房市月減3.8%至11.6% 。不過最新「購買房地產時機」指標卻逆勢回升，終結連續四個月下跌。房產專家分析，在游資洗牌下，不少股市熱錢獲利了結並悄悄轉進房地產 。究竟此時該買房嗎？專家點出有兩類產品已悄悄變香，將是下半年避險的首選主力。根據最新成交數據，年中房市在成交量上出現短暫歇息。住商機構統計全台6月成交件數月減 11.6%；中信房屋統計全台成交量同樣月減 3.8%。中信房屋總經理張世宗與住商總監徐佳馨指出，理監事會前夕觀望氣氛重，且，加上看屋節奏，導致買氣呈現短期不振，但房價修正依舊有限。令人意外的是，消費者的購屋信心卻在此時浮現反轉曙光。中央大學與台灣房屋合作的「購買房地產時機」指標逆勢回升 1.84 點至 90.35 點，終結連四跌 。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，這主要是因為央行總裁楊金龍開金口表態信用管制「就到這裡」，且維持利率不變，政策不確定因素淡化，大幅提振了市場信心。促成這波房市「量縮、信心漲」的神祕推手，正是高檔震盪的股票市場。周鶴鳴指出，台股大盤在站上 46,000 點高位後呈現震盪盤整 ，許多具備「居高思危」意識的聰明投資人，選擇在此時將資金獲利了結。這股從股市釋出的豐沛游資，隨後轉入了具備保值、抗通膨特性的房地產市場。專家分析，雖然受到打炒房政策影響，大盤呈現「緊抓輕放」的基調，短期內不會大幅鬆綁管制 ，但隨著國銀不動產放款放寬、申貸申辦難度緩和 ，下半年買氣高機率逐步拉回，全年有望與去年持平。在大盤資金大洗牌的效應下，置產族的熱錢不再盲目亂衝，而是精準鎖定以下兩類「變香了」的指標產品：： 徐佳馨與張世宗均點出，隨著股市外溢效應持續，資金實力雄厚的買方轉進核心地段避險，帶動蛋黃區買氣加溫；相對地，缺乏建設題材的蛋白區，未來的去化市況恐怕會相當辛苦。： 周鶴鳴分析，新青安 2.0 政策支持首購的方向不變 ，未來若確定拉高婚育家庭的申貸上限，總價帶落在 2000 萬以內的「婚育宅」，將成為除了千萬低總價小宅外，下半年最耀眼的市場黑馬。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，中長線而言政策再緊縮機率低，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年全台房市仍將朝向「穩中求進」的格局溫和回升。