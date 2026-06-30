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「司法信任度」民眾黨最有心得！林俊憲吐槽：全看阿北人在裡還外

反對柯文哲「手機投票」構想：國家沒辦法重來

林俊憲痛批「藍白互點菜」：原來公投非人民決定？

近期藍白陣營計畫推出5項公投案，意圖在年底選舉前帶動選情，不過前民眾黨主席柯文哲對藍營主打的「死刑、鞭刑公投」潑冷水，同時提到自己有個夢想，大家都敢用手機轉帳了，盼未來可以用手機投票，更反問：「鈔票、選票哪一個人民比較重視？一定是鈔票。」對此，民進黨立委林俊憲痛批，阿北完全忽視台灣的民主制度多麼得來不易，選舉結果如果出了問題，國家沒有辦法重來。林俊憲狠酸，藍白此舉反映出對自家候選人缺乏信心，選舉還要靠公投拉抬買氣，形容像是「買菜送蔥，不然怕沒人要」。此外，他也提到，柯文哲日前對國民黨提出的死刑與鞭刑公投表達保留態度，認為這種公投只會被人家笑，應優先提升司法信任度。林俊憲進一步表示，講到司法信任度，全台灣恐怕沒有人比民眾黨更有「心得」。他舉例指出，柯文哲在遭羈押期間曾批評司法不公、指控政治迫害，使司法信任度被形容為低點；但在交保後，相關論述又轉為肯定司法制度。他批評，在民眾黨眼裡，司法信任度是看阿北人在裡面還是在外面。針對柯文哲提出的「手機投票」構想，林俊憲認為，民主制度的核心在於信任，現行選舉制度讓選民親自前往投票所，完成投票與監督流程，即使結果不如預期，多數人仍能接受選舉結果。他直言，雖然手機投票看似便利，但前提是必須建立高度制度信任，包括投票安全性、資料是否遭竄改、計票是否公平等問題。林俊憲也指出，柯文哲將「手機可以轉帳，投票也可以」作為類比，完全忽視台灣的民主制度多麼得來不易。他提到，若是轉帳轉錯了，後續還可以追回來；但是，選舉結果如果出了問題，國家沒有辦法重來。接著，林俊憲也批評，在柯文哲對公投議題潑冷水後，國民黨急忙安撫阿北，隨即加碼提出司法改革相關公投，形容整體過程更像是藍白間互相「點菜」，再將結果端給全民承擔，而非真正由人民主導公共政策方向。林俊憲也諷刺稱，若依照藍白邏輯，甚至可設計「您是否同意，只要國民黨或民眾黨立法委員涉案，應由小草公投決定是否有罪，而非法院判決？」的公投版本，他狠酸，畢竟在藍白眼裡，法院判不如小草判，司法改革大概是這個意思。