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2026年世界盃32強淘汰賽，巴拉圭與德國以1比1踢成平手進入PK大戰，最終靠著關鍵一擊，以4比3擊敗德國晉級16強。賽後，巴拉圭總統佩尼亞（Santiago Peña）宣布全國放假一天。巴拉圭在這場比賽第42分鐘率先進球，且上半場持球率高於德國，德國在下半場靠著哈費茨（Kai Havertz）頭槌扳平比數，雙方進入延長賽仍無法分出勝負，進入PK大戰。但雙方在各罰五球後仍以3比3平手，只好進入驟死賽，巴拉圭靠著卡納雷（José Canale）成功破門，且門將吉爾（Orlando Gill）關鍵解圍，贏下了德國，率領球隊晉級16強，也成為首支在世界盃PK大戰擊敗德國的球隊。賽後，巴拉圭全國陷入瘋狂，這一場歷史級別勝利讓民眾情緒高漲，總統佩尼亞也在社群平台X上表示，「當他們以為我們已經敗北時，我們證明了為什麼我們是巨人」、「今天，整個國家都在慶祝！這是一場屬於我們球隊的偉大勝利，更展現了我們人民最重要的特質，就是巴拉圭人民永不放棄的決心、謝謝你，紅白軍團，送給我們這份巨大的喜悅，並再次將數百萬巴拉圭人團結在同一面旗幟下。」佩尼亞也附上了簽署全國放假的公文和照片，宣布6月30日為全國臨時國定假日，共同慶祝這項歷史性勝利。值得注意的是，先前在小組賽中，德國也曾敗給厄瓜多，當時厄瓜多也立刻宣布全國放假一天。