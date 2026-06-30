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外交部重申：中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬

外交部痛批：中國導致宏都拉斯產業崩潰

外交部揭：陳明祺觀察到中國可能正在阻撓台宏關係發展

宏都拉斯外交部上週透過社群媒體表示，宏國未與台灣政府就復交事宜進行官方交涉。中國外交部後續則稱，宏都拉斯已澄清「台灣當局的謊言」。對此，外交部發言人蕭光偉今（30）回應指出，中國以虛假承諾促使宏都拉斯外交轉向，卻未帶來經濟利益，反讓宏國面臨產業崩潰、失業與貿易失衡，這才是真正的「欺世謊言」。蕭光偉今在外交部例行記者會上表示，針對中國外交部就我國與國際社會交往的不實言論，外交部予以嚴正駁斥，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這已是國際公認的事實及台海客觀現狀，中國無權置喙。蕭光偉指出，中國以虛假承諾與空洞口號騙取宏都拉斯外交轉向，非但沒有為宏國帶來經濟利益，反而使其面臨產業急速崩潰、人民嚴重失業及雙邊貿易失衡等惡果，這才是真正的欺世謊言。蕭光偉說，外交部政務次長陳明祺先前接受宏都拉斯媒體專訪時表示，從過往國際經驗觀察，中國可能正以經濟、金融及政治壓力阻止宏都拉斯接近台灣。台灣對於與宏都拉斯重啟友誼始終抱持開放態度，並願意在互信、互惠及共同繁榮的基礎上，重新建立合作關係。蕭光偉強調，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，一向秉持開放立場與世界各國深化民主友盟關係，與宏都拉斯各界友人也持續保持良好互動。針對台宏關係未來發展，我國仍將以一貫開放、務實與不預設前提的立場，在總合外交及榮邦計畫政策指導下，基於平等互惠原則持續推動。