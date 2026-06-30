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▲A-Lin教米可白唱歌卻踢到鐵板。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

A-Lin主持金曲獎替典禮帶來許多笑料，觀眾甚至湧入她的社群平台，希望她跟金曲獎簽10年合約，過去A-Lin上節目的片段也再度被討論，多年前她曾在《康熙來了》教當時還是葡萄姐姐的米可白唱歌，教到最後語氣流露一絲不耐煩，讓粉絲笑喊，「那些年惹火A-Lin的人，也是不簡單。」米可白是演藝圈出了名的不會唱歌，她在節目中接受歌后A-Lin的調教，演唱A-Lin的歌〈以前，以後〉，A-Lin聽完崩潰低頭，蔡康永都笑出鴨子的叫聲，米可白還演唱〈白天不懂夜的黑〉，卻沒辦法好好地唱完，頻頻走音。A-Lin展現出耐心，先教米可白音調，再教她演唱時每個字的音量可以不同，最後一個字音量小聲一點會更有感覺，但米可白似乎抓不到要領，變成超小聲在唱歌，A-Lin直接打斷她，「不是全部，是最後一個字。」小S笑說，「妳剛剛有不耐煩哦！」但米可白還是抓不到重點，換小S受不了，「最後一個字啦！」影片也因為這次金曲獎再度受到討論，許多觀眾都誇獎A-Lin從以前到現在都給人一種很真誠的感覺，當年還沒走紅時，有種青澀感，但現在女王風範十足，不僅能唱跳，連主持都能掌握全場，也難怪Lulu會開玩笑說A-Lin把她的飯碗搶走啦。