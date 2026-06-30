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2026年第二季十大爆紅台股榜

晶技（3042） 頎邦（6147） 新纖（1409） 禾伸堂（3026） 富采（3714） 希華（2484） 鈦昇（8027） 泰金寶-DR（9105） 正文（4906） 台半（5425）

▲2026年第二季十大爆紅台股榜。（圖╱Yahoo提供）

2026年第二季五大爆紅ETF榜

元大台灣50正2（00631L） 主動統一全球創新（00988A） 主動統一台股增長（00981A） 主動群益科技創新（00992A） 野村臺灣新科技50（00935）

▲2026年第二季五大爆紅ETF榜。（圖╱Yahoo提供）

今年第二季台股市場資金動能強勁，不僅屢創單日成交量歷史紀錄，市場關注焦點也隨題材快速輪動。Yahoo股市App今（30）日公布第二季「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」，爆紅台股由高階頻率元件廠「晶技」拿下第一，成為意外大黑馬；爆紅ETF榜則由「元大台灣50正2（00631L）」拿下榜首，三檔主動式ETF同步擠進前五，顯示主動式ETF也成為投資人布局的熱門選項。綜觀第二季十大爆紅台股榜，AI、半導體與SpaceX成為本季三大核心題材，多檔個股因話題入榜。「晶技」主力產品涵蓋石英晶體與振盪器等頻率元件，受惠AI伺服器、網通基礎建設等需求獲關注；同屬石英元件族群的「希華」排名第六。排名第二的「頎邦」，因AI熱潮延伸至CPO、矽光子與光通訊供應鏈題材成為市場焦點；「富采」及「正文」則受惠光電與網通題材，分別排名第五、第九。此外，半導體材料、先進封裝設備及被動元件等供應鏈題材同樣受到市場關注。「新纖」因布局AI伺服器材料應用排名第三；「禾伸堂」受惠被動元件族群行情排名第四；「鈦昇」則因先進封裝、FOPLP及玻璃基板設備題材帶動，排名第七。至於「泰金寶-DR」則受量子電腦、Computex展期及集團題材發酵影響，排名第八；功率半導體廠「台半」則因在「聯電體系」的策略結盟加持吸引投資人目光，排名第十。觀察第二季五大爆紅ETF榜，在盤勢波動期間，「元大台灣50正2（00631L）」因槓桿型產品特性，成為投資人高度關注標的，順勢拿下榜首。本季另一亮點則是三檔主動式ETF同步擠進榜，包括「主動統一全球創新（00988A）」、「主動統一台股增長（00981A）」及「主動群益科技創新（00992A）」，分列第二、三、四名，反映主動式ETF逐漸受到市場關注，而排名第五的「野村臺灣新科技50（00935）」則聚焦科技產業布局。