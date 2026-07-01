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7月「生肖狗、龍、猴」準備發財！下半年起好頭：終於翻身

🟡TOP 4：生肖狗

▲生肖狗在7月容易獲得投資貴人相助，有望在長輩或前輩提攜下掌握賺錢契機。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

🟡TOP 3：生肖龍

🟡TOP 2：生肖猴

▲生肖猴7月偏財運持續升溫，副業及斜槓收入值得期待。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）

🟡TOP 1：生肖鼠

7月正式到來，不少人關心下半年財運變化。命理專家小孟老師公布7月生肖財運排行榜，表示生肖鼠、猴、龍、狗財運表現最亮眼，不僅有機會獲得貴人相助，正財、偏財都有望提升，投資、事業與薪資發展也可望迎來好消息。此外，小孟老師先前也曾點名生肖龍、牛、雞下半年整體運勢較佳，提醒民眾保持理性理財，才能穩定累積財富。小孟老師表示，屬狗的人7月容易在投資或理財方面遇到貴人，可能透過他人引薦，或獲得專業人士指點，協助找到更適合自己的理財方向。只要順勢調整財務規劃，財運有望逐步攀升，也能替下半年累積更穩固的財富基礎。生肖龍本月適合多方吸收專業理財建議，若有創業規劃，也可趁此時積極評估，在專業人士協助下找到新的發展契機。此外，職場運勢也有不錯表現，有望與公司討論調薪、福利或工作條件，進一步提升收入。依照小孟老師先前對下半年運勢的分析，生肖龍也是整體運勢較旺的代表之一，投資運勢同樣值得期待。屬猴的人延續6月的好運，進入7月後偏財運持續走強，不僅容易獲得額外進帳，也適合發展副業，或將自身興趣、專長轉化為獲利來源。小孟老師指出，只要善用自身優勢，積極把握各種新機會，就有望讓興趣變現，替自己創造更多收入。恭喜生肖鼠拿下7月財運排行榜第一名。本月整體運勢明顯提升，其中又以財運最為突出。小孟老師建議，屬鼠的人可多向家中長輩、職場前輩請益，吸收他們的經驗與建議，同時積極尋找適合自己發揮的舞台，只要掌握關鍵時機，就有機會迎來財富成長，讓整體財運再創高峰。除了7月財運排行榜外，小孟老師過去也曾點名，生肖龍、牛、雞是下半年整體運勢較佳的生肖。其中，生肖牛理財規劃穩健，生肖雞則在人際關係方面較有收穫。