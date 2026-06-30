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穿日本藍戰袍陷巴西人海！網紅 gamix 崩潰片紅遍全球

▲日本百萬網紅「gamix」不小心訂錯位子，坐到了巴西觀眾席。（圖／IG@gamix.o7）

▲巴西隊在96分鐘二度破門之後，gamix瞬間崩潰，身旁的巴西球迷則開始歡呼，還幫他披上巴西國旗。（圖／IG@gamix.o7）

▲比賽結束之後，gamix還換上了巴西隊經典的黃綠色戰袍，與身邊的球迷相互抱頭痛哭、瞬間打成一片。（圖／IG@gamix.o7）

擁有兩百萬日裔移民！巴西與日本跨越百年的深厚友情

▲賽後gamix與巴西網紅camilaloures打成一片，一起拍攝IG影片。（IG@camilaloures）

2026 美加墨世界盃足球賽最強迷因誕生了！今（30）日32強淘汰賽日本隊在面對五屆世界冠軍巴西隊時，展現強大競爭力，但第 96 分鐘巴西送出致命的絕殺進球，終場日本以 1 比 2 遺憾惜敗。但這場日巴大戰精彩亮點不只在場內，場邊更有位日本球迷買票時大出包，賽事逆轉瞬間他也被熱情巴西球迷包圍，後續還換上黃綠森巴球衣，相關影片也突破1700多萬人次觀看，這位日本球迷gamix成為全球時下最紅人物。日本百萬網紅「gamix」在個人社群上的崩潰求救，比賽一開始，他就發出IG限時動態向粉絲表示自己，畫面中他身穿日本隊經典的藍色戰袍，四周卻早已被密密麻麻、熱情奔放的森巴軍團完全包圍。但比賽開局後，日本隊在第 29 分鐘靠著佐野海舟的精彩進球先馳得點，帶著 1 比 0 的領先優勢進入下半場，這也讓 gamix 在上半場嗨到不行。但換邊後，由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的巴西隊改變戰術，大幅加強進攻施壓，第 56 分鐘卡塞米羅挺身而出踢進追平分。雙方隨後陷入僵持不下，眼看就要進入延長賽之際，傷停補時階段馬丁內利無情攻破大門，關鍵一擊直接粉碎了日本隊的晉級美夢，巴西隊最終也以 2 比 1 絕殺帶走勝利。隨著賽事結束的哨音響起，身邊的巴西球迷瞬間全體陷入瘋狂。但身處風暴中心的日本小哥gamix只能訝異張大嘴巴，隨後開始抱著頭痛哭流涕。而生性熱情的巴西球迷完全沒打算放過他，直接拿出超多巴西國旗把gamix整個人緊緊包住，熱情拉著他一起融入慶祝行列，並齊聲高喊：「這裡就是巴西啦！」最後gamix也直接在場館大方脫掉日本球衣，在一旁巴西球迷的歡呼組團簇擁下，換上了巴西隊經典的黃綠色戰袍。他也做效果還一邊魔性哭喊一邊跪在地上瘋狂搥地，最後甚至與身邊的南美球迷相互抱頭痛哭、瞬間打成一片，這些影片讓他瞬間成為本屆世界盃最火熱的場邊球迷，變成本屆世界盃的年度最強迷因。事實上，這兩國球迷在賽後之所以能毫無芥蒂地打成一片，背後有著極其深厚的歷史淵源。巴西目前是全球海外日僑及日裔人口最多的國家，境內大約有高達 200 萬名日裔人口在此生活，這龐大的社群也成為連結兩國文化與情感之間最強而有力的紐帶。巴西與日本的正式官方交流始於 19 世紀末，兩國在 1895 年便正式簽署了《友好通商航海條約》。到了 1908 年 6 月 18 日，第一批日本移民搭乘著名的「笠戶丸」號正式抵達巴西聖保羅，從此開啟了長達數十年的大型移民潮。當時的巴西政府為了填補國內咖啡農場龐大的勞動力短缺，大力招募日本農工；而日本政府則藉此緩解國內的人口壓力。時至今日，這群巴西日裔多數集中在聖保羅州（傳奇的 São Paulo）與巴拉那州（Paraná），兩國的民間與官方交流依舊非常頻繁，甚至有許多巴西日僑選擇返回日本發展與工作，這段跨越世紀的「和風森巴情」，也讓這場球賽的場外插曲顯得更加美麗動人。