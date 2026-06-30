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▲台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要注意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

午後雷陣雨又來了！中央氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30）日新北至苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。◾影響時間：持續至16時49分◾陸上警戒區域：桃園市、新竹縣◾影響時間：30日下午至30日晚上◾大雨特報：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區氣象署預報中心科長劉宇其指出，台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」的天氣型態，比較要注意的是「午後雷陣雨」發展，尤其今明兩天（6月30日至7月1日），中部以北山區可能有較大雨勢；周四至周六天氣都比較穩定，午後僅山區有局部雷陣雨，周日隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將再度擴大。氣溫方面，未來一周，西半部白天高溫35至36度，東半部、澎湖、金門、馬祖32至34度；不過大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷，由於地形和風向，要留意有36度以上高溫發生機率。