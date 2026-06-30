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2026年世界盃32強淘汰賽，日本男足雖在領先大半場的情況下遭巴西以2：1逆轉，無緣晉級16強，但門將鈴木彩艶的精彩表現依舊獲得國際媒體一致讚賞。 年僅22歲的鈴木彩艶全場多次化解巴西猛烈攻勢，甚至撲出維尼修斯（Vinícius Júnior）的必進球機會，賽後不僅獲得西班牙《Marca》、英國《Sports Mole》高度評價，就連巴西國門艾利森（Alisson Becker）也親自送上鼓勵，希望他繼續朝世界級門將邁進。日本在上半場靠著佐野海舟精彩抄截後遠射先馳得點，但下半場遭巴西全面反撲，先被卡塞米羅（Casemiro）頭槌追平，又在補時第96分鐘遭馬丁內利（Gabriel Martinelli）攻入致勝球，最終以1：2飲恨。儘管失利，鈴木彩艶仍是日本陣中表現最亮眼的球員之一。他全場高接低擋，其中面對維尼修斯近距離射門時，以單手神撲力保球門不失，一度讓日本看見爆冷擊敗巴西的希望。賽後談到比賽，鈴木難掩遺憾表示：「賽前就知道防守會非常困難，上半場我們成功撐住了，但下半場沒能抵擋住對手更猛烈的攻勢，真的很不甘心。」對於最後遭絕殺的一球，他更把責任攬在自己身上：「最後那一球，我已經碰到球了。如果再多碰一點，也許只差1毫米，或許就能把球擋出去。我覺得自己原本是可以救下來的。」鈴木強調，若日本未來想在世界盃走得更遠，門將必須發揮決定性的影響力，因此自己還有很大的進步空間，「四年後，我必須把自己的能力提升到更高層次，希望成為真正的世界級門將，替日本隊做出更多貢獻。」除了比賽內容外，鈴木與巴西國門艾利森之間的互動也引發關注。鈴木透露，賽前艾利森主動向他表示：「上個賽季表現得很好，繼續加油。」而終場後，艾利森又再次鼓勵他：「朝下一個目標努力吧。希望有一天能站在和他同樣的高度，甚至超越他，我會繼續努力提升自己。」鈴木彩艶的表現也征服歐洲媒體。西班牙《Marca》以「馬丁內利化身《足球小將翼》」形容巴西的戲劇性逆轉，同時也高度肯定日本的防守紀律。報導指出，日本上半場依靠嚴密的三中衛體系與高效反擊，一度讓巴西陷入苦戰，而鈴木撲出維尼修斯必進球的神勇表現，這個價值幾乎等同於一顆進球。不過，《Marca》也認為，森保一在下半場選擇提前換上防守球員、收縮陣型，希望守住一球領先，最終讓日本完全失去反擊能力，也為最後遭逆轉埋下伏筆。英國《Sports Mole》同樣給予鈴木7分高評價，認為他是日本能夠一路領先巴西的重要原因，更形容他封堵維尼修斯的那次撲救，是「本屆世界盃最精彩的撲救之一」。球員評分方面，《Sports Mole》將攻入世界波的佐野海舟評為全隊最高的7.5分，鈴木彩艶則獲得7分，伊東純也拿下6.5分；巴西方面則由送出助攻的布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）獲得全場最高之一的7.5分。