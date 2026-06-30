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台灣夏季常有午後雷陣雨，常讓通勤族措手不及。台中捷運公司貼心活化資源，將車站內公告招領期滿、依法取得所有權的無人認領雨傘，全面整理轉作「愛心傘」。即日起於綠線 18 座車站公共區開放旅客「免登記、自由借用」，解決民眾出站遇雨的燃眉之急。中捷公司表示，隨著捷運運量穩定成長，車站及列車內拾獲的遺失物亦逐年增加，其中又以雨傘數量居冠。根據內部數據統計，去年全線共拾獲 1,125 把雨傘，今年 1 月至 4 月也已拾獲近 232 把。為兼顧旅客權益與資源活化，中捷依相關法規辦理，凡公告招領期滿且無人認領的雨傘，在依法取得所有權後，即整理轉作愛心傘使用。至於遺失雨傘的轉發標準，中捷公司指出，依遺失物價值不同，法律規定的公告招領期限也有所差異。市價估計在 500 元以下的雨傘，公告保管 16 日期滿無人領取，即依法轉為愛心傘；若價值在 500 元以上者，則須公告招領滿 6 個月後仍無人認領，中捷才依法取得所有權並提供民眾借用。中捷公司說，每年 4 月至 9 月汛期與雨季期間，綠線 18 座車站公共區均會設置愛心傘架，並採取「免登記、自由借用」方式開放通行旅客使用。由於各站愛心傘數量有限，中捷也特別呼籲市民，於雨停後或下次搭乘捷運時，順手將愛心傘歸還至任一車站傘架，讓這份便利與互信能持續傳遞，幫助更多有需要的旅客。中捷公司強調，一把愛心傘不僅是遮風避雨的工具，更代表資源共享與環保理念。未來將持續活化公告期滿的遺失物，結合公益推動城市永續。中捷同時提醒旅客，搭乘捷運時請多加留意隨身物品，若不慎遺失，可透過「台中捷運 App」線上查詢，或洽各車站詢問處尋求站務人員協助。