太平洋高壓籠罩影響，全台天氣炎熱，中央氣象署今（30）日發布「高溫資訊」，台北近期中午左右，體感氣溫高達40至41度，屏東縣竹田鄉37.6度則是今天最高溫，提醒民眾減少外出、注意防曬，6月至今各地已有497人次因熱傷害就醫。
氣象署提醒，今天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，要注意36度氣溫。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：30日白天
📌高溫橙色38燈號：屏東縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣
據衛福部統計資料，今年6月截至6月29日，總計已有497人次因熱傷害就醫，6月29日單日有28人次，雖然相較去年同期的652人次有所下滑，不過進入7月後，氣溫還會越來越高，提醒民眾平日務必做好防曬、補水，並減少非必要的外出活動。
🟡今天（6/30）各縣市高溫排行榜
1、屏東縣竹田鄉，攝氏37.6度
2、臺南市楠西區，攝氏36.9度
3、彰化縣員林市，攝氏36.6度
4、高雄市大樹區，攝氏36.3度
5、新北市新店區，攝氏36.2度
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⚠️高溫資訊
📍影響時間：30日白天
📌高溫橙色38燈號：屏東縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣
🟡今天（6/30）各縣市高溫排行榜
1、屏東縣竹田鄉，攝氏37.6度
2、臺南市楠西區，攝氏36.9度
3、彰化縣員林市，攝氏36.6度
4、高雄市大樹區，攝氏36.3度
5、新北市新店區，攝氏36.2度