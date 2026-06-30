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行政院經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣月前因病離世，傳出其生前遭行政院總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院日前調查報告出爐，12項調查中有2項構成職場霸凌。院長卓榮泰昨日約見楊珍妮並拍板從明起停止政委職務。對此經貿辦7成同仁連署共同聲明，強調都曾感受到楊珍妮支持與溫暖，此外辦公室內從未出現惡劣粗俗言語，種種皆與外界偏頗描述有相當落差，尊重調查程序，也尊重每位個人提出陳述權利，盼上述說明能更完整反映事實全貌。該聲明指出，這份聲明代表逾30位近7成經貿談判辦公室與楊政委共事過同仁的共同心聲。想說明在辦公室的實際工作情形及親身感受。 首先是長官對同仁之關懷及照顧，為多數同仁長期共同經驗。聲明提及，楊政委常說，「沒有完美的人，只有完美的團隊」，因此凡事親力親為， 上至談判細節，下至行政庶務，並與團隊並肩完成各項任務。面對談判工作的壓力，她總是勇於承擔責任，不擺出主管架子。雖然在工作上有嚴格要求的一面，但私下對同仁的關心與照顧從不缺席。10多年來下屬的婚喪喜慶，都盡力參與給予祝福慰問。許多同仁在身體或家庭遇到困難時，都曾感受到她真摯的支持與溫暖。公事之餘，政委也常與下屬餐敘，或買飲品點心慰勞大家的辛勞，下班前也常到同仁座位前關心同仁工作情況，希望同仁不要太晚回家，凡此種種皆與外界偏頗描述有相當落差。其次，國際經貿談判工作本質具有高度急迫性及高壓特性，經貿談判辦公室長期面對國際政治經濟情勢的高度變動，緊急事項頻繁。為及時應處瞬息萬變之談判現況，長官指令必須直接及果斷。每位同仁在工作壓力下難免有情緒起伏，此為各類組織普遍存在的現象。然而即便工作強度再高，辦公室內從未出現惡劣粗俗的言語，同事之間多以戰友相待。10餘年來，辦公室整體呈現的工作氛圍，更多是相互扶持，全體同仁以高效率之模式，共同致力於將任務完成，並在彼此需要時隨時提供協助。最後聲明指出，尊重調查程序，也尊重每位個人提出陳述之權利。然而盼以 上說明能更完整反映事實全貌。