我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的休賽季陣容調整持續升溫！繼「嘴綠」德雷蒙德·格林（Draymond Green）震撼跳出球員選項後，勇士隊後場主力梅爾頓（De'Anthony Melton）也隨之做出決定。根據Spotrac記者基斯·史密斯（Keith Smith）報導，梅爾頓已拒絕執行價值345萬美元的球員選項，將成為完全自由球員，這也意味著勇士隊極可能失去這位兼具防守強度與雙能衛特質的關鍵戰力。梅爾頓此次跳出合約的動機，與格林為了協助球隊追逐超級巨星而「降薪續留」的盤算截然不同。消息指出，梅爾頓在2025-26賽季中表現亮眼，場均繳出12.3分與1.6次抄截的生涯最佳數據，在史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）遭遇傷病缺陣期間，他成功填補了得分空缺，證明了自己的身價早已超過現有薪資水準。儘管他本季受限於前十字韌帶（ACL）術後恢復而未能出戰背靠背賽事，但他在場上展現的攻守兼備特質，使他成為自由市場上各支爭冠隊伍渴望的深度後衛人選。隨著勇士隊將核心預算全數壓在追求勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等「超級巨星」身上，球隊在財務上幾乎沒有空間留住梅爾頓，雙方分道揚鑣的機率大幅提升。勇士隊在釋出梅爾頓空缺的同時，另一端也傳出陣容調整的消息。球團於29日與中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）達成兩年4000萬美元的續約協議，這筆龐大的財務負擔進一步壓縮了勇士隊的薪資結構。在「追逐大魚」與「陣容深度」的雙重壓力下，勇士隊顯然採取了孤注一擲的策略。對於現年28歲的梅爾頓而言，他正處於職業生涯的黃金期，測試公開市場尋求一份長約或是更優渥的薪資，是合乎職業邏輯的選擇。梅爾頓的離隊對勇士後場防守是一大損失。他不僅能勝任第二持球點，其防守端的韌性更是勇士陣中不可或缺的一環。隨著自由球員市場即將於週二正式開啟，梅爾頓無疑將吸引眾多尋求優質後場深度的球隊關注。對於勇士隊而言，梅爾頓的離開只是這個極具野心的休賽季開端。當球團決意組建「四巨頭」陣容時，勢必得在陣容寬度與巨星薪資間做出痛苦的取捨。