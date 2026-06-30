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洛杉磯道奇隊正面臨嚴峻的捕手荒！正選全明星捕手威爾史密斯（Will Smith）因頸部發炎長期缺陣，最新醫療報告指出，他的復健進度不如預期，甚至傳出復出時間點可能需延後至7月中旬「明星賽之後」。對於原本寄望他能儘速歸隊的道奇球團而言，這無疑是一個沉重的打擊。威爾·史密斯自6月6日因頸部不適被撤出先發名單後，原先球團評估僅需休息一兩天，沒想到傷勢發展遠超預期。史密斯隨後被放入10天傷兵名單，如今缺陣已超過三週，卻仍未恢復任何棒球相關訓練。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在近日受訪時坦言，對於史密斯傷勢復原的速度感到「驚訝」與「擔憂」。他表示：「這比我們預期的時間長得多。雖然我們認為這不是長期性的重大傷勢，但隨著他離開球場的時間越長，後續還需要安排復健賽來找回狀態，這將進一步壓縮他歸隊的時間表。」在史密斯缺陣期間，年僅25歲的替補捕手達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）扛起了蹲捕重任。然而，這對「投捕搭檔」近期矛盾頻傳，甚至在對陣雙城隊時發生暗號溝通失誤、憤而自配球等戲碼。數據顯示，大谷翔平在與史密斯搭檔時，防禦率僅0.74；但換成拉辛後，防禦率飆升至4.34。由於史密斯歸隊無期，道奇隊近期比賽勢必仍將由拉辛負責接捕大谷翔平的先發。羅伯斯雖然提到史密斯仍有機會在明星賽前歸隊，但考量到他已長達數週未進行實戰練習，一旦歸隊勢必需要幾場小聯盟復健賽調整手感，這使得他正式重返大聯盟賽場的時間點，更有可能落在7月13日至16日的明星賽周之後。對於爭冠勁旅道奇隊來說，史密斯不僅是防守核心，更是打線中不可或缺的一環。球團目前的策略是不給史密斯任何壓力，目標是讓他能百分之百健康歸隊，以便在關鍵的下半季與季後賽中衝刺。