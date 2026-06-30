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▲2023年10月，梅西一家與紅髮艾德（右二）於演唱會後台留下合照。（圖／翻攝自Leo Messi IG@leomessi）

剛過39歲生日的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在2026世界盃再度掀起話題，接連寫下「世界盃史上首位連7場進球」與「跨屆狂進19球」的歷史新紀錄，而他的趣聞軼事也被翻出，大約3年前，英國創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）在某場演出後與偶像梅西相見歡，他興奮地跟球王大聊了3分鐘，這時工作人員才出言提醒「梅西不會說英文」，讓艾德心中當場吶喊「喔天啊」。2023年10月，紅髮艾德在佛州邁阿密舉辦「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」世界巡迴演唱會，梅西趁著休長假帶著老婆和3名愛子前往朝聖，演出結束後，雙方在後台碰面，艾德後來在Podcast節目《And The Writer Is》透露：「我和他（梅西）聊了大概有3分鐘，我當時一直對他講英文！」艾德表示，一直到與梅西聊完之後，一位工作人員突然走過來，低聲跟他說「你知道梅西其實不會說英文，對吧」，讓他當時心中想著：「喔天啊！那我剛才到底在幹嘛！」不過即便梅西當下可能聽不太懂艾德在說什麼，依然全程掛著微笑，兩人也透過肢體語言完成了一次友好的互動。這段兩大天王「雞同鴨講」的趣事在網路上引發球迷與粉絲的熱烈討論，「梅西心想，眼前這紅頭髮的好健談啊」、「英國人真的就是社牛，萍水相逢都能跟你尬聊半天，要不是梅西身邊的人提醒他，艾德怕是能拉著他聊上一個鐘頭」、「梅西應該聽得懂，只是不太會說」、「主打一個聆聽」、「微笑是世界共通的語言！」