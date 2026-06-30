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新北捷運三鶯線今（30）日正式通車，行政院長卓榮泰出席致詞時表示，雖然昨天才接到出席通知，但仍將上午行程全部排開。對此，新北市政府表示，不清楚行政院內部通報情況，但市府於26日宣布通車日期後，立即透過電話聯繫等形式，邀請行政院、中央相關部會及曾一起為三鶯線努力過的前市府團隊，行政院也派員至會場協調流程甚至是座位安排。新北市府今日舉辦捷運三鶯線通車典禮，卓榮泰、新北市長侯友宜、新北市長參選人李四川、蘇巧慧皆出席。卓榮泰在致詞表示，雖然昨天才接到出席通知，但仍將上午行程全部排開，「我一定要來，跟著淡江大橋一樣的心情，祝賀新北市鄉親」。對此，新北市政府新聞局長李利貞說明，不清楚行政院內部通報情況，但市府於上週五（26）日宣布通車日期後，立即透過電話聯繫等形式，邀請行政院、中央相關部會及曾一起為三鶯線努力過的前市府團隊。昨日活動彩排，行政院也派員至會場協調流程甚至是座位安排。李利貞表示，侯友宜再三強調，感謝市民朋友及所有付出的人，現在最重要的是讓三鶯線營運安全順暢，新北市政府會全力以赴。