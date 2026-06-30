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洛杉磯道奇隊29日（台北時間30日）作客挑戰奧克蘭運動家隊，道奇打線火力全開，全場敲出17支安打，包括大谷翔平的第18號三分砲，終場以9：4拿下勝利，收下近期3連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後距離生涯「千勝」里程碑僅差1勝，大谷翔平也達成生涯第298轟，與32座大聯盟球場解鎖的成就，兩人皆有望於下一場達成里程碑。大谷翔平本場賽事擔任開路先鋒，在第6局擊出擊球初速達112.3英里（約180.7公里）、飛行距離432英尺（約131.7公尺）的特大號三分砲。這一轟不僅助球隊奠定勝基，更讓大谷解鎖了薩克拉門托（Sutter Health Park）球場，完成了征服大聯盟「32座球場」的偉大成就（包含現役30座主場及部分舊球場與海外球場）。目前大谷翔平生涯全壘打數來到298支，距離「大聯盟300轟」里程碑僅剩最後2支。對於大谷的火燙狀態，羅伯斯讚譽有加：「過去6周以來，翔平無疑是整個球界最優秀的選手。雖然他目前的左膝狀態並非百分之百，但他在揮擊機制與身體平衡上已經調整到了完美的狀態，這就是他能打出這種水準的原因。」本場比賽獲勝後，羅伯斯教練的生涯執教勝場數達到999勝，距離達成「千勝」壯舉僅剩1勝之遙。巧合的是，大谷翔平也距離300轟僅差2支。當被問及是否期待兩人的大紀錄在同一天發生時，羅伯斯難掩興奮之情，他表示：「對翔平而言，300轟是非常特別的里程碑，且他達成的速度非常驚人。如果能在明天見證這一幕，那將會是無比激動的時刻，我真的非常期待！」本場賽事還有另一個趣味焦點，兩隊的先發三壘手名字皆為「麥克斯·蒙西」（Max Muncy），且兩人同樣身穿 7 號背號並排在第七棒，締造了大聯盟歷史級別的巧合。道奇隊的蒙西在此役轟出追平比分的陽春砲，與大谷、帕赫斯（Andy Pages）聯手幫助道奇展現強大的長打火網。道奇隊在經歷了前期的調整後，近期進入極佳的節奏，隨著赫南德茲（Teoscar Hernández）的回歸，打線完整度進一步提升。道奇球迷目前最關心的，除了球隊持續擴大的領先優勢外，便是明天的比賽中，能否一次見證羅伯斯教練的「生涯千勝」以及大谷翔平距離「300轟」更進一步的歷史性瞬間。