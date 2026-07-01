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北中南3地開跑 沿路布置各世代寶可夢

Pokémon RUN 30: 台灣相關資訊

▲提早報名並完成繳費，可獲得皮卡丘造型零錢包，數量有限，贈完為止。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲冒險啟程組跑者裝備包內容物。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲特訓挑戰組跑者裝備包內容物。（圖／翻攝自全統運動報名網）

《寶可夢》迎接30周年！The Pokémon Company在亞洲多個城市舉辦大型慶祝活動，其中寶可夢路跑「Pokémon Run 30」預計在台灣北中南3地輪流舉辦，並於今（1）日下午1點開放報名，只要在7月21日23：59前完成報名、繳費的訓練家，就有機會得到皮卡丘造型零錢包，路跑裝備包中還有寶可夢集換式卡牌30周年紀念卡包2包，讓玩家們不用到處搶買。《NOWNEWS》一次整理寶可夢路跑報名時間、物資包內容、報名費，讓你一次了解。寶可夢路跑「Pokémon RUN 30」主題是「與寶可夢一起奔向未來！」賽道以「寶可夢30周年」主題，參加者會從關都地區出發，一路和各世代的寶可夢相遇。整體規劃2K到3.5K的友善距離，不論是大人或小朋友都能輕鬆參與。寶可夢路跑活動預計在台中中央球場、高雄時代大道、新北大都會公園接力登場，每個場次都有上下午場可選擇，於今（1）日下午1點開放報名。10月17日～18日 台中中央球場10月31日～11月1日 高雄時代大道11月14日～11月15日 新北大都會公園7月1日 下午1點到8月18日，若報名踴躍將提前截止報名。寶可夢冒險啟程組 1380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）寶可夢特訓挑戰組 2380元（包含 Pokémon RUN 30 跑者裝備包）7月21日23：59前報名成功，並完成繳費，可免費獲得皮卡丘造型零錢包，數量有限，贈完為止。精靈球主題運動臂袋、路跑主題束口抽繩包、紀念上衣、寶可夢3D變換卡及號碼布（小火龍、傑尼龜、妙蛙種子3選1）、寶可夢圖鑑搜尋卡、寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包「30th CELEBRATION」2包。寶可夢紀念卡冊、道館金屬徽章、寶可夢3D第一次進化變換卡（其中一款）、寶可夢3D第二次進化變換卡（其中一款）、寶可夢貼紙組、完賽獎牌。精靈球主題運動臂袋、路跑主題束口抽繩包、紀念上衣、寶可夢3D變換卡及號碼布（小火龍、傑尼龜、妙蛙種子3選1）、寶可夢圖鑑搜尋卡、寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包「30th CELEBRATION」2包、皮卡丘肩上小玩偶、精靈球隨行包。寶可夢紀念卡冊、道館金屬徽章、寶可夢3D第一次進化變換卡（其中一款）、寶可夢3D第二次進化變換卡（其中一款）、寶可夢貼紙組、完賽獎牌。如果沒有報名到路跑活動，訓練家們還是到現場參加免費入場的「寶可夢嘉年華特區」（Pokémon Festival Zone），現場將販售限定周邊商品，寶可夢嘉年華特區開放時間為活動期間7：00到16：00，實際開放時間可能依各攤位有所調整。