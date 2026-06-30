日本近畿日本鐵道（近鐵）近日爆發一起爭議事件。一對來自香港的夫妻搭錯特急列車後，被安排暫時進入駕駛室等候下車，未料這對夫婦卻拍攝影片並觸碰駕駛設備，事後將影片上傳社群平台，引發日本網友批評，質疑恐危及列車安全。近鐵證實事件屬實，坦言旅客觸碰設備屬於危險行為，並對處理方式表示遺憾。
根據J-CAST NEWS報導，事件發生於6月27日上午11時，一對香港夫妻帶著女兒搭乘自大阪難波開往近鐵名古屋的特急列車「HINOTORI（火之鳥）」。途中他們向列車長表示，原本要前往奈良公園，卻誤搭不停靠近鐵奈良站的列車。
考量若列車一路開往下一站津站後，旅客折返奈良將耗費更多時間，近鐵決定讓列車臨時停靠原本不停車的大和八木站，方便一家人轉乘返回奈良。
由於乘務員室外沒有適合等待的空間，列車長便在列車抵達大和八木站前，暫時安排這家人進入乘務員室等候。然而，當時列車長忙於確認月台及列車安全，未注意到旅客在室內的舉動。
從社群上流傳的影片顯示，男子一度坐上乘務員座位，右手還握住儀器旁的操作拉桿，並與家人開心拍照留念；同行女子則站在駕駛室內說笑，女兒也一起體驗這段特殊經歷。
當列車抵達大和八木站後，列車長從乘務員室引導一家人下車。當男子持續拍攝時，列車長還以英文提醒「Photo No!（不要拍照）」，隨後由站務人員接手協助一家人轉乘。
影片由一對居住香港的夫妻上傳至社群平台Threads，文中還稱讚日本列車人員服務貼心、十分感謝協助。不過影片曝光後，迅速引發日本網友撻伐，批評旅客擅自觸碰駕駛設備、缺乏安全意識，也質疑近鐵為何允許一般乘客進入乘務員室。影片隨後遭到刪除，但畫面仍在社群平台X等網站廣泛流傳。
近鐵事後證實已掌握相關影片內容。公司表示，遭旅客碰觸的設備並非列車運行的關鍵控制裝置，因此未對行車造成任何影響，但強調「觸碰設備仍屬危險行為，公司對此深感遺憾」。
近鐵也說明，之所以安排旅客進入乘務員室，是因為當時車廂內沒有適合等待的空間，而列車又需臨時停靠大和八木站。由於列車無法只開啟單一車門，若從一般車廂下車，恐造成其他旅客誤下車，因此才改由乘務員室引導旅客離車。
對此，日本國土交通省近畿運輸局表示，依現行法規，鐵路公司安排誤搭旅客於非停靠站下車並不違法，法律也未明文禁止讓旅客進入乘務員室。不過，由於乘務員室內設有各種操作開關及設備，從安全管理角度來看，「一般而言並不建議讓乘客進入」，相關作法仍應依各家鐵路公司的內部規範辦理。
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考量若列車一路開往下一站津站後，旅客折返奈良將耗費更多時間，近鐵決定讓列車臨時停靠原本不停車的大和八木站，方便一家人轉乘返回奈良。
由於乘務員室外沒有適合等待的空間，列車長便在列車抵達大和八木站前，暫時安排這家人進入乘務員室等候。然而，當時列車長忙於確認月台及列車安全，未注意到旅客在室內的舉動。
從社群上流傳的影片顯示，男子一度坐上乘務員座位，右手還握住儀器旁的操作拉桿，並與家人開心拍照留念；同行女子則站在駕駛室內說笑，女兒也一起體驗這段特殊經歷。
當列車抵達大和八木站後，列車長從乘務員室引導一家人下車。當男子持續拍攝時，列車長還以英文提醒「Photo No!（不要拍照）」，隨後由站務人員接手協助一家人轉乘。
近鐵事後證實已掌握相關影片內容。公司表示，遭旅客碰觸的設備並非列車運行的關鍵控制裝置，因此未對行車造成任何影響，但強調「觸碰設備仍屬危險行為，公司對此深感遺憾」。
近鐵也說明，之所以安排旅客進入乘務員室，是因為當時車廂內沒有適合等待的空間，而列車又需臨時停靠大和八木站。由於列車無法只開啟單一車門，若從一般車廂下車，恐造成其他旅客誤下車，因此才改由乘務員室引導旅客離車。
對此，日本國土交通省近畿運輸局表示，依現行法規，鐵路公司安排誤搭旅客於非停靠站下車並不違法，法律也未明文禁止讓旅客進入乘務員室。不過，由於乘務員室內設有各種操作開關及設備，從安全管理角度來看，「一般而言並不建議讓乘客進入」，相關作法仍應依各家鐵路公司的內部規範辦理。