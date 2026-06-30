我是廣告 請繼續往下閱讀

批「造王者」思維 主張政黨應回歸制度

祭改革方案：勝選接任、敗選重啟

呼籲縮短黨主席任期 對準2028選後交接

隨著2026年底九合一大選步步逼近，2028總統人選也引發外界關注，藍營潛在名單包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，以及黨主席鄭麗文。不過，孫文學校總校長張亞中認為，現行黨主席任期與總統任期脫節，導致權責不一致與路線混亂，建議「縮短黨主席任期」，才能真正改革國民黨。張亞中指出，黨內近年常出現「造王者」概念，認為黨主席應扮演協調或權力平衡角色，但他認為這仍停留在人治思維，而非制度治理。他強調，真正成熟的政黨不需要依賴個人權威或角色安排，而應建立清楚且所有人都必須遵守的制度。張亞中表示，黨主席當然可以參與總統初選，如果能勝出，自然代表國民黨參選總統；但若未參選或初選落敗，就應尊重制度，全力支持最終產生的候選人，而非繼續握有黨權，避免形成權力分裂與「雙頭馬車」現象。張亞中進一步說明，國民黨長期存在結構性問題，即黨主席任期與總統任期完全脫節，近3次總統大選失利後，黨主席有的辭職負責、有的則留任，缺乏一致的問責標準，導致黨內路線反覆與決策混亂。他認為，這種制度缺陷正是國民黨內耗的根源，若不改革，將持續影響政黨競爭力。針對改革方向，張亞中主張應建立與憲政週期一致的黨務制度，若國民黨贏得總統大選，應由總統當選人直接接任黨主席，或由其指定人選擔任，使政黨與國家治理同步；若敗選，則應於選後立即啟動黨主席改選程序，並在新總統就職前完成交接，讓政黨重新整隊。他強調，真正的改革不在制度設計難度，而在於既得利益者是否願意放下敗選後仍可延續的權力結構。張亞中也明確建議，現行黨主席任期應縮短至2028年5月19日，即下屆總統就職前一日，以此作為制度銜接節點。他並強調，這項改革從自己過去參選黨主席時已提出，雖未當選，但仍希望外界「勿以人廢言」，以制度為優先考量。張亞中最後表示，國民黨若要重建民眾信任，必須建立「一元指揮、權責一致、敗選問責」的制度文化。他認為，2028年選舉勝負取決於候選人，但是否避免重蹈覆轍，則取決於政黨今日是否願意進行制度改革。