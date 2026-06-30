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▲ 台鐵機廠親子遊樂園區，主要空間約1.5公頃，裡面約有30幾項設施。包括小朋友、年輕人、還有長輩都可以到那邊使用。（圖／高市府工務局提供）

高雄市長陳其邁今（30）日宣布台鐵高雄機廠舊廠區部分空間改造、占地約1.5公頃、堪稱全台最大的室內兒童樂園將在今年8月8日開幕。公園處長林燦銘說，除了遊樂區，場域中還設有美食區域，目前初步規劃每週開放5或6天、每天開放時段上午9點到晚上7點。台鐵高雄機廠位於高雄苓雅、鳳山交界，之後機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年；高市府為活化此區域，推動都市計畫變更及重劃作業，啟動全台最大親子遊樂園區計畫。陳其邁表示，台鐵機廠現在已經接近完工階段，高市府這一次配合今年暑假，預計在8月8日開幕，屆時也會搭配一些活動。台鐵機廠內有非常多適合各年齡層的遊具，希望說能夠打造一個最舒服的親子空間。陳其邁也指出，該處採半露天的設計，一部分會配合包括台鐵的舊意象，以及有一些像類似攀繩，或者一些可能會比較耗一點體力的遊具，讓親子在台鐵機廠都有一個非常愉快的下午。公園處長林燦銘則表示，整個台鐵機廠親子遊樂園區，主要空間約是1.5公頃，裡面約有30幾項設施。包括小朋友、年輕人、還有長輩都可以到那邊玩。包括一些常見的鞦韆，還有溜滑梯等等，裡面我們也有設置所謂的Pump Track（破浪騎乘場），年輕人現在比較常在玩Pump Track，還有一個比較特殊的就是高空纜繩設施。另外，在除了有全台首創雲朵彈跳床外，在遊樂區裡面，也有設置泡泡彈跳網，另外還有設置一些戲水的設施，整體遊戲設施30幾項，所以不管是小朋友、大朋友、還有老年人，其實都非常適合在我們的場域來做一些休憩活動。