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▲台北捷運從7月1日起，全面開通信用卡感應支付搭乘，iPhone用戶設定好快速模式，不用解鎖就能直接進站。（圖／翻攝官網）

Apple Pay快速模式是什麼？

如何在iPhone設定Apple Pay快速模式？

iPhone沒電還能搭捷運嗎？

▲Apple Pay設定好快速模式，之後搭乘捷運就能「黑畫面」直接進站。（圖／手機截圖）

台北捷運從7月1日起，全面開通信用卡感應支付搭乘，iPhone使用者也可透過Apple Pay「快速模式」進出站，不必解鎖手機、不用喚醒螢幕，也不用另外打開「錢包」App，只要將iPhone靠近閘門感應區，就能完成付款通行，設定步驟一次看。台北捷運公司先前表示，閘門多元支付硬體建置已完成，除維持原有儲值卡感應功能外，也新增QR Code乘車碼與信用卡感應乘車服務；信用卡乘車可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘。Apple官方說明，「快速模式」可讓使用者在不喚醒或解鎖裝置、不使用Face ID、Touch ID或密碼認證的情況下，使用「錢包」中的相容卡片、票卡或鑰匙。實際搭乘時，只要將iPhone頂端或Apple Watch顯示器靠近感應式讀卡機，交易成功後裝置會顯示「完成」，捷運閘門也會開啟。對通勤族來說，過去進出北捷需要拿出手機、喚醒螢幕、驗證Face ID或點開Apple Pay的流程，現在只要設定好就能「黑畫面」進站。想使用Apple Pay快速模式搭乘捷運，須先在iPhone的「錢包」App中加入可用的信用卡或相容卡片，再依照以下步驟設定：如果使用Apple Watch，也可在iPhone打開Apple Watch App，進入「我的手錶」標籤頁，點選「錢包與Apple Pay」，再選擇「快速交通卡」，挑選要使用的交通卡或付款卡，並透過Apple Watch密碼完成認證。如果搭乘過程中iPhone剛好沒電，是否還能靠Apple Pay快速模式進出站。Apple官方說明，當iPhone需要充電時，部分已開啟快速模式的卡片、票卡和鑰匙，可能可在省電模式下繼續使用，最長可達5小時。不過，若使用者將iPhone關機，則無法使用此功能。