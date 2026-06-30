2026世界盃賽事持續進行，目前已經進入32強的高張力賽事，目前確定晉級16強的有巴西、加拿大、摩洛哥以及巴拉圭。不過，就有球迷表示，這屆世界盃第一次擴大舉辦，但感覺比賽機制根本沒有想好，擇優第三本來就有漏洞，像是維德角跟伊朗兩隊明明都是三戰三和不敗，但一隊卻是晉級一隊卻被淘汰，伊朗真的有夠倒霉，貼文引起廣大迴響，不少人都表示：「第一次48國總是還有進步空間，但伊朗真的是這屆最大苦主。」
2026世界盃賽制有漏洞？伊朗被害慘淘汰「無言的結局」
有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「今年的世界盃第一次48國參賽，但感覺小組賽設計就沒想好，擇優第三就會變成還是可以控分，而且還是比淨勝球，塞內加爾尾場刷爆伊拉克突然就晉級、維德角也是3分卻能以小組第二出線晉級，伊朗真的是衰到很不可思議，沒有一場比賽輸還要被淘汰」。
貼文曝光後，不少球迷都表示「伊朗連我看了都抱不平，絕殺球被VAR沒收，沒輸半場球也要被淘汰」、「伊朗根本在最後被搞掉的，最後三場他們只要一場達到，而且是有高機率是能晉級的」、「伊朗絕對是本屆世界盃擴大舉辦的最大苦主，沒輸過球被淘汰誰能接受啦」、「他們真的很可憐，難怪心灰意冷，訓練也被各種限制」、「伊朗的球員跟球迷一定非常無言.....」。
2026世界盃公認最大苦主！伊朗到底怎麼淘汰的？
其實伊朗的淘汰路程真的讓人覺得運氣太差，厄瓜多先是爆冷以2：1擊敗德國隊，變成積分4分超車伊朗，但即便如此，在伊朗絕殺埃及時還是可以憑自己的實力晉級，但沒想到進球卻被VAR輔助判決給沒收，再退一步來說，最後一天的賽程，只要三個條件「克羅埃西亞輸球」、「烏茲別克不要輸球」或「奧地利跟阿爾及利亞有勝負」達到一項，伊朗都不會面臨淘汰的局面。
但事與願違，克羅埃西亞以2：1戰勝迦納隊；烏茲別克本來搶先破門領先，結果下半場突然剛果大逆轉，以3：1結束比賽，積分突然也衝到4分；最後希望，阿爾及利亞跟奧地利只要有勝負伊朗就能出線，原本3：2的比數來到傷停補時最後3分鐘，奧地利突然又追平比數，最後阿爾及利亞跟奧地利攜手前進32強，伊朗黯然以小組第三第九名遭到淘汰。
2026世界盃首度擴大賽制有問題嗎？塞內加爾晉級都有異議
然而今年的世界盃，是首度擴大至48國參加，新賽制「第三擇優」到底有沒有問題也很值得反思，先別看前面各種條件來看，以塞內加爾來說，成績是兩敗一勝，原本在最終戰即便贏球也已經是幾乎淘汰的隊伍，因為對戰有實力差距的伊拉克，塞內加爾最後狂進5球血洗對手，導致最後起死回生，第三擇優先比「淨勝球」，讓塞內加爾以小組第三擇優最後第八名晉級，就跟伊朗相差一名。
論戰績來看，塞內加爾成績兩敗一勝，伊朗戰績三和不敗，外界對於新賽制都認為還有改進的空間，雖說FIFA也不斷在避免算計分數，防止過去「希洪之恥」事件發生，把小組賽第三輪同組別同時開踢，但新賽制上看起來似乎還是有可以改進的地方。
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有球迷在社群平台「Threads」貼文指出「今年的世界盃第一次48國參賽，但感覺小組賽設計就沒想好，擇優第三就會變成還是可以控分，而且還是比淨勝球，塞內加爾尾場刷爆伊拉克突然就晉級、維德角也是3分卻能以小組第二出線晉級，伊朗真的是衰到很不可思議，沒有一場比賽輸還要被淘汰」。
2026世界盃公認最大苦主！伊朗到底怎麼淘汰的？
其實伊朗的淘汰路程真的讓人覺得運氣太差，厄瓜多先是爆冷以2：1擊敗德國隊，變成積分4分超車伊朗，但即便如此，在伊朗絕殺埃及時還是可以憑自己的實力晉級，但沒想到進球卻被VAR輔助判決給沒收，再退一步來說，最後一天的賽程，只要三個條件「克羅埃西亞輸球」、「烏茲別克不要輸球」或「奧地利跟阿爾及利亞有勝負」達到一項，伊朗都不會面臨淘汰的局面。
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然而今年的世界盃，是首度擴大至48國參加，新賽制「第三擇優」到底有沒有問題也很值得反思，先別看前面各種條件來看，以塞內加爾來說，成績是兩敗一勝，原本在最終戰即便贏球也已經是幾乎淘汰的隊伍，因為對戰有實力差距的伊拉克，塞內加爾最後狂進5球血洗對手，導致最後起死回生，第三擇優先比「淨勝球」，讓塞內加爾以小組第三擇優最後第八名晉級，就跟伊朗相差一名。
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