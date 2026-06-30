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2026世界盃賽制有漏洞？伊朗被害慘淘汰「無言的結局」

塞內加爾尾場刷爆伊拉克突然就晉級、維德角也是3分卻能以小組第二出線晉級，伊朗真的是衰到很不可思議，沒有一場比賽輸還要被淘汰」。

▲伊朗被球迷公認是本屆世界盃最大苦主，認為賽制上還有很大的精進空間，希望用伊朗的淘汰可以再優化下屆的規則。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃公認最大苦主！伊朗到底怎麼淘汰的？

只要三個條件「克羅埃西亞輸球」、「烏茲別克不要輸球」或「奧地利跟阿爾及利亞有勝負」達到一項，伊朗都不會面臨淘汰的局面。

▲伊朗的晉級路程遇到重重難關，最後一天小組賽第三輪三項條件看似能達到至少一項，沒想到最後還是以淘汰出局。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗黯然以小組第三第九名遭到淘汰。

2026世界盃首度擴大賽制有問題嗎？塞內加爾晉級都有異議

塞內加爾最後狂進5球血洗對手，導致最後起死回生，第三擇優先比「淨勝球」，讓塞內加爾以小組第三擇優最後第八名晉級，就跟伊朗相差一名。

▲塞內加爾尾場對上伊拉克血洗對手狂轟進5顆，原本瀕臨淘汰的塞內加爾突然變成晉級32強，跟伊朗就差一名，但塞內加爾在小組賽的戰績是兩敗一勝，也引起賽制質疑聲浪。（圖／美聯社／達志影像）

塞內加爾成績兩敗一勝，伊朗戰績三和不敗